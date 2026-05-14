Модные провалы церемонии BAFTA-2026: звезды, которые промахнулись с образом
На церемониях награждения наряду с безупречно одетыми знаменитостями всегда находятся и те, чьи образы становятся модными провалами. Вот какие звезды были признаны худше всего одетыми на прошедшей в воскресенье британской телевизионной премии BAFTA.
В воскресный вечер церемония телевизионной премии BAFTA собрала множество звезд, которые продемонстрировали на красной дорожке как элегантные и роскошные, так и странные и провокационные наряды.
Одним из самых обсуждаемых в негативном ключе образов вечера стала модель и телеведущая Кристин Макгиннесс, выбравшая чрезвычайно откровенный наряд, почти не оставивший места воображению.
Также удивление вызвал TikTok-звезда Джо Бэггс, появившийся в образе, вдохновленном «Битлджусом».
Участник шоу Love Island Кач Мерсер, по мнению многих, полностью проигнорировал гламурную атмосферу вечера, выбрав стиль, напоминающий лесоруба.
А его коллега по шоу Шакира Хан, по мнению модных критиков, переборщила с блеском — она вышла на красную дорожку в особенно роскошном платье с яркими пайетками, брошью на бедре, юбкой с глубоким разрезом и облегающим верхом.
Звезда Love Island Деми Джонс, возможно, хотела вдохновиться образом Джессики Рэббит, однако ее эффектное красное платье в итоге выглядело как неудачный выбор.
Актриса и участница шоу Strictly Come Dancing Роуз Эйлинг-Эллис появилась в желтом платье с открытыми плечами и оригинальными рукавами. Хотя задумка казалась воздушной и элегантной, образ выглядел слишком жестким.
Актриса сериала Call the Midwife Элла Бруколери выбрала андрогинный образ, который, однако, не достиг желаемого эффекта.
Певица и актриса Палома Фейт на красной дорожке напоминала готическую пиратку — на ней было платье с бахромой и эффектная шляпа.