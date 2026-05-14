Модные провалы церемонии BAFTA-2026: звезды, которые промахнулись с образом
Фото: Vida Press
Что-то явно пошло не так...
Мировые звезды

Модные провалы церемонии BAFTA-2026: звезды, которые промахнулись с образом

Gerda Ansone

Jauns.lv

На церемониях награждения наряду с безупречно одетыми знаменитостями всегда находятся и те, чьи образы становятся модными провалами. Вот какие звезды были признаны худше всего одетыми на прошедшей в воскресенье британской телевизионной премии BAFTA.

В воскресный вечер церемония телевизионной премии BAFTA собрала множество звезд, которые продемонстрировали на красной дорожке как элегантные и роскошные, так и странные и провокационные наряды.

Одним из самых обсуждаемых в негативном ключе образов вечера стала модель и телеведущая Кристин Макгиннесс, выбравшая чрезвычайно откровенный наряд, почти не оставивший места воображению.

Фото: Vida Press
Кристин Макгиннесс.
Кристин Макгиннесс.

Также удивление вызвал TikTok-звезда Джо Бэггс, появившийся в образе, вдохновленном «Битлджусом».

Фото: скриншот
Джо Бэггс.
Джо Бэггс.

Участник шоу Love Island Кач Мерсер, по мнению многих, полностью проигнорировал гламурную атмосферу вечера, выбрав стиль, напоминающий лесоруба.

Фото: Vida Press
Кач Мерсер.
Кач Мерсер.

А его коллега по шоу Шакира Хан, по мнению модных критиков, переборщила с блеском — она вышла на красную дорожку в особенно роскошном платье с яркими пайетками, брошью на бедре, юбкой с глубоким разрезом и облегающим верхом.

Фото: Vida Press
Шакира Хан.
Шакира Хан.

Звезда Love Island Деми Джонс, возможно, хотела вдохновиться образом Джессики Рэббит, однако ее эффектное красное платье в итоге выглядело как неудачный выбор.

Фото: Vida Press
Деми Джонс.
Деми Джонс.

Актриса и участница шоу Strictly Come Dancing Роуз Эйлинг-Эллис появилась в желтом платье с открытыми плечами и оригинальными рукавами. Хотя задумка казалась воздушной и элегантной, образ выглядел слишком жестким.

Фото: Vida Press
Роуз Эйлинг-Эллис.
Роуз Эйлинг-Эллис.

Актриса сериала Call the Midwife Элла Бруколери выбрала андрогинный образ, который, однако, не достиг желаемого эффекта.

Фото: Vida Press
Элла Бруколери.
Элла Бруколери.

Певица и актриса Палома Фейт на красной дорожке напоминала готическую пиратку — на ней было платье с бахромой и эффектная шляпа.

Фото: Vida Press
Палома Фейт.
Палома Фейт.

Темы

ШакираBAFTA

Другие сейчас читают