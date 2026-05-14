Конфликт из 1990-х: разборки Фадеева и Линды дошли до задержания и обвинений в мошенничестве
Многолетний конфликт между Максимом Фадеевым и певицей Линдой перешел в уголовную плоскость. Исполнительница получила статус подозреваемой по делу о мошенничестве, связанному с правами на песни, созданные в 1990-х годах.
Певица Линда (Светлана Гейман) оказалась в центре уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с авторскими правами на ее главные хиты 1990-х годов. Инициатором разбирательства стал ее бывший продюсер и композитор Максим Фадеев, утверждающий, что много лет назад был незаконно лишен прав на написанные им песни.
12 мая Линду доставили на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в качестве свидетельницы, однако позже ее процессуальный статус изменился — артистку признали подозреваемой. По данным СМИ, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
После многочасового допроса певицу отпустили под обязательство о явке, изъяв телефон в качестве вещественного доказательства.
Фигурантом дела также стал саунд-продюсер и директор Линды Михаил Кувшинов. Следствие проверяет обстоятельства передачи прав на музыкальный каталог певицы и подлинность документов, оформленных еще в 1990-х годах. Кроме того, обыски прошли в компаниях, связанных с музыкальным издателем Андреем Черкасовым, который уже находится в СИЗО по другому делу о мошенничестве.
Максим Фадеев утверждает, что его подпись на документах о передаче прав на песни была подделана. По словам продюсера, права на композиции, созданные им для Линды, были «мошенническим образом переписаны» на певицу и ее структуры после его отъезда в Германию в конце 1990-х годов.
«На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно», — заявил Фадеев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что не считает происходящее публичной войной, а рассматривает ситуацию исключительно как защиту своих авторских и смежных прав.
Продюсер также дал понять, что недавние публичные интервью Линды, в том числе разговор с Ксенией Собчак, только усугубили конфликт. По мнению Фадеева, подобные вопросы должны решаться «не через интервью у блогеров, а фактами, документами и экспертизой».
Сама Линда обвинения публично пока подробно не комментировала. Ранее в интервью она утверждала, что лейбл «Кристальная музыка» был создан ее отцом Львом Гейманом специально под проект «Линда», а Фадеев был приглашенным автором и продюсером, получавшим оплату за работу. По версии певицы и Михаила Кувшинова, все права передавались законно, а обвинения в подделке подписей они называют абсурдными.
Кувшинов также напоминал, что еще в 2009 году между сторонами уже шли судебные разбирательства, однако тогда Фадеев не ставил под сомнение ни существование договоров, ни подлинность подписей.
Конфликт между бывшими коллегами длится уже более двух десятилетий. Фадеев и Линда работали вместе с 1993 по 1999 год. За это время были выпущены альбомы и песни, ставшие культовыми для российской поп-сцены: «Ворона», «Мало огня», «Цепи и кольца», «Северный ветер» и другие.
После распада творческого союза отношения между артисткой и продюсером постепенно ухудшались. Недавно Линда заявила, что инициатором прекращения сотрудничества был сам Фадеев. По ее словам, продюсер рассказывал ее отцу, что певица якобы проявляла к нему личный интерес.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Часть пользователей соцсетей и Telegram-каналов выступила с критикой действий правоохранительных органов и самого Фадеева. Некоторые комментаторы указывают, что спор вокруг песен 30-летней давности не должен был перерастать в уголовное дело с допросами и задержаниями.
Дополнительное напряжение вызывает состояние здоровья Льва Геймана — отца Линды. Певица считает, что Фадеев сознательно выбрал момент для нападения — ее отец, который занимался всеми делами, тяжело болен и не может ничего вспомнить и ответить на обвинения.
Сам Фадеев настаивает, что окончательную оценку ситуации должны дать следствие и суд.