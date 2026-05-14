В Киеве в арестованного бывшего главу офиса президента Украины бросали яйца после заседания суда
В центре Киева бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака попытались забросать яйцами сразу после заседания антикоррупционного суда. Инцидент произошел на фоне громкого дела об отмывании миллионов долларов при строительстве элитных вилл.
После судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде Киева, в котором участвовал Андрей Ермак, произошла попытка нападения на бывшего главу Офиса президента. Неизвестный мужчина попытался бросить в бывшего чиновника два яйца, однако не попал. Позже выяснилось, что нападавшим оказался ветераном войны между Украиной и Россией, вернувшимся из российского плена, сообщает ТCH.
Инцидент произошел в момент, когда Ермак выходил из здания суда. Нападавший сопровождал свои действия оскорбительными выкриками в адрес бывшего чиновника.
В конфликт вмешался еще один крепкий мужчина, который выдавал себя за «обычного прохожего», что в итоге помогло предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.
Мужчина, бросавший яйца, не пытался скрыться и добровольно остался на месте до прибытия правоохранителей. Позже он дал объяснения полиции. В комментарии журналистам мужчина заявил, что его действия были вызваны личным недовольством Ермаком. Он назвал бывшего чиновника «человеком, который зарабатывал деньги на войне и во время войны», а также обвинил его в использовании темы военнопленных как инструмента для саморекламы.
Позже в социальных сетях появилось видео, на котором мужчину показывают в наручниках.
Ермака отправили под арест до суда
Высший антикоррупционный суд Украины отправил Андрея Ермака под арест, однако разрешил внести крупный залог. Национальное антикоррупционное бюро Украины (NABU) подозревает бывшего главу Офиса президента в легализации преступных доходов при строительстве элитных вилл под Киевом.
14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (2,72 млн евро). Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook. Прокуратура просила установить залог в размере 180 миллионов гривен.
Если бывший глава президентской администрации внесет залог, его освободят из следственного изолятора, однако он будет обязан соблюдать ряд процессуальных ограничений, в том числе сдать паспорт и постоянно носить электронный браслет.
Во время заседания суда Ермак заявил, что намерен обжаловать решение. У защиты есть три дня на подачу апелляции. По словам самого Ермака, он попытается собрать 140 миллионов гривен, хотя лично такими средствами не располагает.
11 мая 2026 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Андрею Ермаку о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, с 2021 по 2025 год бывший глава Офиса президента вместе с сообщниками легализовал 8,9 миллиона долларов преступных средств во время строительства элитного комплекса вилл «Династия» под Киевом.
12 мая НАБУ также сообщило о подозрении еще шести участникам организованной группы, связанной со строительством вилл «Династия». Среди фигурантов дела — бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышев и предприниматель Тимур Миндич. Следователи считают, что фигуранты дела легализовали деньги компании «Энергоатом», полученные в качестве взяток за подписание контрактов.