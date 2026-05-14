В Киеве в арестованного бывшего главу офиса президента Украины бросали яйца после заседания суда

Мужчина, бросавший яйца, не пытался скрыться и добровольно остался на месте до прибытия правоохранителей. Позже он дал объяснения полиции. В комментарии журналистам мужчина заявил, что его действия были вызваны личным недовольством Ермаком. Он назвал бывшего чиновника «человеком, который зарабатывал деньги на войне и во время войны», а также обвинил его в использовании темы военнопленных как инструмента для саморекламы.