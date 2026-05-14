Объявлено, кому из звезд предстоит устроить ранее небывалое шоу в финале Чемпионата мира по футболу в США
Мадонна, Шакира и группа BTS станут главными звездами шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу, сообщили организаторы турнира.
Чемпионат мира этого года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси, США.
Как сообщили организаторы, шоу в стиле Super Bowl проведет музыкант группы Coldplay Крис Мартин. Это станет первым подобным шоу в истории финальных турниров чемпионатов мира.
О проведении специального шоу в финале еще в прошлом году объявил президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино, тогда не уточнив, какие артисты могут выступить.
«Это станет историческим моментом для чемпионата мира FIFA и шоу, достойным крупнейшего спортивного события в мире», — написал в прошлом году в социальной сети Instagram Инфантино.
Похожее шоу в перерыве финального футбольного матча в США прошло и во время решающей игры Кубка Америки 2024 года в Майами, где тогда также выступала колумбийская звезда Шакира.
Кроме того, в финале клубного чемпионата мира FIFA прошлого года, который также проходил на стадионе MetLife, было организовано шоу в перерыве, из-за чего пауза длилась дольше установленных 15 минут.
На прошлой неделе Шакира представила новую официальную песню чемпионата мира 2026 года, опубликовав короткое видео клипа, снятого на легендарном бразильском стадионе «Маракана». Певица, которая также является автором гимна чемпионата мира 2010 года Waka Waka, объявила о песне под названием Dai Dai в своем аккаунте Instagram.