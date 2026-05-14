Деньги ушли со счета и пропали? Что делать, если перевод задержался
Деньги списались со счета, но получатель говорит, что перевод не пришел. Такая ситуация может вызвать панику, особенно если речь идет об оплате счета, аренды, покупки, штрафа или срочного платежа. Однако задержка перевода не всегда означает, что деньги «пропали».
Если платеж прошел как мгновенный, деньги обычно поступают за несколько секунд — такие переводы работают круглосуточно, включая выходные и праздники. Но не все платежи проходят мгновенно. Обычный SEPA-перевод может занять больше времени, особенно если он отправлен вечером, ночью, в выходной или праздничный день.
Сначала стоит проверить статус операции в интернет-банке или мобильном приложении. Если платеж еще «в обработке», он не завершен. Если он отмечен как выполненный, нужно сохранить подтверждение и отправить его получателю.
Также важно проверить реквизиты: IBAN, имя или название получателя, сумму и назначение платежа. Ошибка в счете может привести к задержке, возврату денег или необходимости разбираться через банк.
Начинать волноваться стоит, если деньги списались, платеж отмечен как выполненный, но получатель не видит их спустя один рабочий день. В таком случае нужно связаться со своим банком и попросить проверить платеж. Банк может уточнить, ушли ли деньги в банк получателя, не были ли они отклонены или возвращены.
Срочно обращаться в банк нужно, если есть подозрение на мошенничество: перевод был сделан после подозрительного звонка, по ссылке, незнакомому человеку или вы заметили операцию, которую сами не совершали.
Если речь идет об оплате счета, аренды, кредита или важной услуги, лучше сразу отправить получателю подтверждение платежа. Это поможет показать, что деньги были перечислены вовремя, даже если они дошли с задержкой.
В большинстве случаев перевод не исчезает бесследно: он либо поступает получателю, либо возвращается отправителю, либо его можно отследить через банк.