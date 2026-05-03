68-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини без попытки "стать моложе"

Шэрон Стоун давно выступает за принятие своего тела и спокойное отношение к возрасту. В интервью Allure в 2019 году она говорила, что благодарна своему телу, хотя в молодости ей постоянно указывали, что с ним «не так». По словам актрисы, со временем она стала воспринимать себя скорее как «европейскую женщину», которая с возрастом становится красивее и понимает, что женщины красивее девушек, потому что они уже что-то знают.