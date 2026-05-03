68-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини без попытки "стать моложе"
Шэрон Стоун снова напомнила, что возраст не мешает выглядеть свободно и уверенно. 68-летняя актриса опубликовала фото в бикини без лишней ретуши — и получила волну комплиментов от поклонников.
Звезда «Основного инстинкта» позировала у бассейна в бикини зеленого, темно-синего и фиолетового оттенков. На снимке актриса игриво прикрыла глаза зелеными листьями.
«Лето уже близко! Счастливой пятницы, мои любимые», — подписала фото Стоун.
Поклонники быстро отреагировали на публикацию. В комментариях ей писали: «Ты все еще великолепна», «Идеально», «Молода, как всегда» и «Вечно молодая».
Шэрон Стоун давно выступает за принятие своего тела и спокойное отношение к возрасту. В интервью Allure в 2019 году она говорила, что благодарна своему телу, хотя в молодости ей постоянно указывали, что с ним «не так». По словам актрисы, со временем она стала воспринимать себя скорее как «европейскую женщину», которая с возрастом становится красивее и понимает, что женщины красивее девушек, потому что они уже что-то знают.
В этом году Стоун также рассуждала в Instagram о страхе старения. Она задавалась вопросом, почему люди должны бояться смотреть в зеркало и почему в 2026 году общество все еще боится возраста и жизни в собственном теле. Актриса подчеркивала, что люди — это не только внешность: они художники, матери, сестры, жены, медсестры, учителя и многое другое.
Стоун также не раз говорила о том, как в кино изображают сексуальность. В беседе с Гейл Кинг она вспоминала знаменитую сцену из «Основного инстинкта» и отмечала, что сила сексуальности — в надежде, тайне, интриге, ожидании и воображении. По словам актрисы, современные откровенные сцены часто лишают зрителя этой загадки, поэтому она иногда просто перематывает их.
При этом «Основной инстинкт» имел для нее и тяжелые личные последствия. Стоун рассказывала, что после роли ее не защитили, а в чем-то даже наказали за поведение других людей. По словам актрисы, из-за образа в фильме она столкнулась с жестоким отношением и стигмой, а в суде по вопросу опеки ее ребенка даже спрашивали, снимается ли его мать в «секс-фильмах».
Стоун также критиковала двойные стандарты Голливуда в отношении наготы. Она обращала внимание, что общество часто боится обнаженного тела на экране, но при этом спокойно относится к насилию и другому жесткому контенту.
Несмотря на это, актриса продолжает открыто принимать свой возраст, тело и собственную карьеру. В 2024 году она даже переосмыслила свою культовую сцену из «Основного инстинкта», повторив знаменитую позу в смелой фотосессии.