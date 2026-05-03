В Латвии не хватает сирен тревоги: у офисов и торговых центров нужно установить еще почти 200
В Латвии планируют расширить систему раннего оповещения: действующих сирен тревоги уже не хватает, чтобы охватить все густонаселенные территории. Часть самоуправлений готова самостоятельно закупать и устанавливать новые сирены, чтобы усилить защиту жителей в случае угроз.
Министерство внутренних дел подготовило проект правил Кабинета министров о порядке создания, работы и финансирования государственной системы раннего оповещения.
Сейчас в эту систему входят 164 сирены тревоги, установленные в период с 2002 по 2010 год. Они управляются централизованно. Однако за последние 20 лет структура населенных пунктов в стране заметно изменилась: появились новые территории, где плотность населения превышает 500 человек на квадратный километр.
Часть таких мест сейчас не покрыта существующей сетью сирен. Это означает, что при катастрофе или угрозе катастрофы жители этих территорий могут не получить раннее предупреждение. В МВД признают: нынешнего количества сирен недостаточно. Чтобы обеспечить необходимое покрытие, нужно дополнительно установить 193 сирены тревоги.
Инициативу приобрести сирены и подключить их к общей государственной сети уже проявили самоуправления Кекавского, Огрского, Сигулдского, Екабпилсского краев, Рижское самоуправление и другие.
Информационному центру МВД планируется поручить установку и демонтаж сирен и блоков управления, а также обеспечение работы самих сирен и централизованного программного обеспечения для их управления.
Предлагаемое решение позволит самоуправлениям самостоятельно покупать сирены и блоки управления, согласовывая это с Информационным центром МВД. После этого приобретенные сирены будут подключаться к государственной сети раннего оповещения.
В МВД поясняют, что такой подход позволит охватить предупреждениями больше жителей. Кроме того, самоуправления смогут устанавливать сирены там, где считают это особенно необходимым, в том числе на территориях с плотностью менее 500 зарегистрированных жителей на квадратный километр — например, в местах, где в рабочее время находится много людей: возле офисных зданий, торговых центров и других подобных объектов.
В зависимости от мощности сирены и сложности установки покупка и монтаж одной сирены могут стоить от 15 000 до 35 000 евро.
Согласно проекту правил, покупку, установку, обслуживание, обеспечение работы и демонтаж муниципальных сирен самоуправления будут финансировать из собственных средств.
