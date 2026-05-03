Шум без ограничений? Что на самом деле разрешено в Риге
В Риге больше нет строгих «тихих часов», но это не дает права шуметь без ограничений. Даже днем громкая музыка или ремонт могут обернуться штрафом, если мешают соседям.
В редакцию МК-Латвия обратилась жительница Риги Агнесе с вопросом: правда ли, что в городе больше не действуют ограничения на шум, и можно ли теперь безнаказанно делать ремонт или включать громкую музыку в любое время суток.
По словам читательницы, в их доме появился новый сосед, который игнорирует элементарные правила сосуществования: включает музыку по вечерам и начинает сверлить стены уже в семь утра, объясняя это удобством перед работой. На замечания он отвечает, что запрет на шум в определенные часы якобы отменен.
Как пояснили в муниципальной полиции Риги, ситуация не так проста. Формально прямого запрета на шум в конкретные часы действительно нет, однако это не означает полной свободы действий. Ответственность предусмотрена косвенно — за нарушение общественного порядка.
Специалист по коммуникации Рижской полиции самоуправления Эрика Верзе отмечает, что при получении жалобы сотрудники полиции оценивают характер и интенсивность шума. Если он мешает окружающим, это может считаться нарушением, независимо от времени суток. Особенно это касается вечеринок, громкой музыки или криков. В таких случаях нарушителю может грозить предупреждение или штраф до 500 евро.
Что касается ремонтных работ, они сами по себе не запрещены. Однако если шум от ремонта доставляет неудобства соседям поздно вечером или ночью, сначала рекомендуется попытаться договориться. Если это невозможно или не дает результата, следует обращаться в полицию по телефону 112.
Таким образом, утверждение о том, что «шуметь теперь можно когда угодно», не соответствует действительности. Закон по-прежнему защищает право жителей на покой — просто делает это не через жесткие временные рамки, а через оценку конкретной ситуации.