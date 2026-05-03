Беда пришла откуда не ждали: у Латвии хотят отнять важный для страны источник энергии
Руководство Латвийской ассоциации биомассы сообщило о том, что в Брюсселе прозвучала информация о сомнениях Европейской комиссии относительно роли лесной биомассы в обеспечении энергией. Больший акцент предлагается делать на сельскохозяйственной биомассе.
По мнению ассоциации, это фактически означает выдвижение идей о новых поправках к директиве по продвижению возобновляемых источников энергии, несмотря на то, что лишь немногие страны ЕС успели внедрить предыдущие недавние изменения этой директивы. Такой подход, по мнению отрасли, не способствует долгосрочному развитию ни возобновляемой энергетики, ни связанных с ней отраслей, поскольку вновь меняет «правила игры».
Министр земледелия Армандс Краузе в свою очередь отмечает, что лесная биомасса сейчас и в ближайшем будущем остается важнейшим возобновляемым энергоресурсом в Латвии, обладающим значительным потенциалом развития. Значительная часть произведенной продукции биомассы — топливная древесина, включая гранулы и брикеты — экспортируется латвийскими предприятиями. По его словам, нельзя допускать, чтобы ресурсы, которые можно использовать для производства востребованной продукции, теряли ценность из-за болезней или погодных условий. При этом он указал, что сельскохозяйственная биомасса в Латвии не производится в таких объемах, чтобы ее можно было системно использовать для получения энергии, а в рамках устойчивого сельского хозяйства остатки биомассы важно возвращать в почву.
"Лесная биомасса рассматривается как значимый ресурс для экономики и важный фактор обеспечения энергетической независимости Латвии. Уже сейчас существует достаточно сложностей с согласованием между государствами-членами ЕС и внедрением установленных директивой критериев устойчивости биомассы", - указывает Министерство земледелия .