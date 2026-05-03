Беда пришла откуда не ждали: у Латвии хотят отнять важный для страны источник энергии

Министр земледелия Армандс Краузе в свою очередь отмечает, что лесная биомасса сейчас и в ближайшем будущем остается важнейшим возобновляемым энергоресурсом в Латвии, обладающим значительным потенциалом развития. Значительная часть произведенной продукции биомассы — топливная древесина, включая гранулы и брикеты — экспортируется латвийскими предприятиями. По его словам, нельзя допускать, чтобы ресурсы, которые можно использовать для производства востребованной продукции, теряли ценность из-за болезней или погодных условий. При этом он указал, что сельскохозяйственная биомасса в Латвии не производится в таких объемах, чтобы ее можно было системно использовать для получения энергии, а в рамках устойчивого сельского хозяйства остатки биомассы важно возвращать в почву.