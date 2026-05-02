Она была мечтой Голливуда - и внезапно исчезла: что пережила Ким Бейсингер
Актриса Ким Бейсингер когда-то была одной из самых ярких звезд Голливуда — девушкой Джеймса Бонда, лауреаткой «Оскара» и экранной иконой 80-х и 90-х годов. Однако за славой, красными дорожками и ослепительным образом скрывалась тяжелая борьба, о которой актриса долгое время почти не говорила.
Теперь, когда 72-летняя звезда опубликовала архивные фотографии, на которых поклонники едва ее узнают, в центре внимания вновь оказался не только ее внешний вид, но и годы, когда Бейсингер исчезла из поля зрения общественности, борясь с болезнью и заново учась даже, казалось бы, простым повседневным вещам.
Бывшая «девушка Бонда» на выходных поделилась впечатляющим архивным фото с поклонниками, вспомнив фотосессию для журнала Flaunt, которую она провела в 2014 году. На атмосферных снимках снимках актриса выглядела неузнаваемо.
«Мне захотелось на выходных куда-нибудь сбежать, поэтому я автостопом отправилась обратно в воспоминания прошлого, через жаркую пустыню, где ясно слышала свадебные колокола… они манили меня внутрь», — написала она под снимком. «Фотосессия называлась… NOBODY… По-настоящему магический опыт… Где бы вы ни были и где бы ни находились в эти выходные… сделайте их хорошими».
Друзья и поклонники в комментариях поспешили выразить восхищение. «Ах, дорогая, ты выглядишь потрясающе!» — написал один из фанатов, другой добавил: «Великолепная богиня». Жена актера Алека Болдуина — Хилария Болдуин — оставила в комментариях несколько эмодзи огня, тем самым выразив поддержку и подчеркнув свою близкую связь с Ким.
Ким была замужем за Алеком Болдуином с 1993 по 2002 год. В 1995 году у них родилась дочь Айрленд Болдуин, а позже их тяжелый развод оказался в центре внимания прессы. Затем последовала публичная борьба за опеку над Айрленд и несколько лет молчания между бывшими супругами. К счастью, сейчас у них теплые отношения как у родителей.
«Я очень уважаю то, где он сегодня находится, и его семью. Мы не проводим вместе Рождество или праздники и не видимся так уж часто. Но мы общаемся», — недавно сказала Ким.
«Он берет телефон и звонит мне, и у нас действительно искренние, во многом даже теплые отношения, потому что у нас есть общая дочь, и я желаю ему только всего самого лучшего».
Ким, которая в 1983 году снялась в фильме о Джеймсе Бонде вместе с Шон Коннери — «Никогда не говори никогда», на несколько лет практически исчезла из Голливуда, так как страдала от тяжелой агорафобии и не могла покидать свой дом.
«Это был мой местный магазин. Я шла по третьему проходу. Моя корзина почти была полной, и вдруг меня накрыло что-то настолько сильное, что я не могла дышать», — вспоминала она. «Я оставила корзину и добралась до своей машины — это был последний раз, когда я водила автомобиль за почти шесть или семь месяцев».
«Это как будто внутри тебя что-то полностью выключается, и тебе приходится учиться всему заново», — продолжила она, добавив, что не выходила из дома.
«У тебя постоянно сухость во рту, ты дрожишь, ты все время невероятно уставшая».
Лауреатке «Оскара» пришлось заново учиться водить автомобиль, и, по ее словам, это стало «большой работой — понять, как это сделать».
Кроме того, у нее были нервные срывы и довольно странное поведение, что делало ее жизнь еще сложнее. Коллеги по съемочной площадке признавались, что работать с Ким порой было невыносимо, так как с виду стеснительная девушка нередко могла закатить истерику и начать громко ругаться на окружающих.
К счастью, терапия и дочь Айрленд помогли ей выйти из изоляции и востановить здоровье.