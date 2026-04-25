"Ребенка я не отдам": Мария Миронова раскрыла правду о разводе с мужем-агрессором, который младше нее на 18 лет
Актриса Мария Миронова (52) впервые публично назвала причины развода и заявила о насилии со стороны бывшего мужа. История, которую она долго не выносила на публику, теперь переходит в суд — и сопровождается тяжелыми обвинениями, затрагивающими ребенка.
Дочь Андрея Миронова Мария опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором заявила, что ее развод с бывшим мужем Андреем Сорокой произошел после жесткого конфликта с применением силы. По словам актрисы, речь идет не о частной семейной ссоре, а о событии, которое стало точкой невозврата.
Она утверждает, что в ее доме, в присутствии ребенка и в день его рождения, бывший супруг избил ее брата Алексея. После инцидента была вызвана скорая помощь, а у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и множественные травмы головы.
Миронова подчеркивает, что брат не стал отвечать на агрессию, чтобы не усугублять ситуацию, поскольку на тот момент она еще находилась в браке.
По словам актрисы, последствия коснулись не только взрослых. Она утверждает, что после произошедшего ее сын в течение года страдал из-за приступов агрессии, и это состояние фиксировалось врачами-неврологами.
Несмотря на развод, Миронова утверждает, что пыталась сохранить контакт ребенка с отцом. По ее словам, она допускала встречи, позволяла бывшему мужу оставаться с ребенком на ночь и шла на компромиссы, чтобы у сына сохранялось ощущение полноценной семьи.
Однако эти попытки не привели к стабилизации ситуации. Актриса утверждает, что бывший супруг начал настаивать на том, чтобы забирать ребенка к себе — в съемное или коммунальное жилье, а также угрожал вывезти его в Стерлитамак к родственникам.
Отдельно Миронова заявила о возможной слежке: по ее словам, в течение года в ее доме без разрешения была подключена прослушка к устройству «Алиса».
При этом актриса подчеркивает, что инициатором судебного разбирательства выступила не она. По ее словам, иск подан против нее, и теперь конфликт будет рассматриваться в суде. Миронова утверждает, что располагает доказательствами — медицинскими документами, видео, протоколами и свидетельскими показаниями. Ее интересы представляет адвокат Шота Горгадзе. «Ребенка я не отдам», — заявила актриса, добавив, что рассчитывает на справедливое решение.
Мария Миронова всегда старалась максимально закрывать личную жизнь от публики. В отличие от многих коллег, она практически не делала публичных заявлений о своих отношениях и не демонстрировала семью в соцсетях.
О ее браке с Андреем стало известно уже постфактум — после рождения сына в 2019 году. Тогда актриса лишь кратко подтвердила, что вышла замуж, но не раскрывала ни деталей знакомства, ни биографии супруга. В публичном пространстве он почти не появлялся.