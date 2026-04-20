ВИДЕО: 17-летняя дочь солиста A-Europa Дубокса выросла настоящей красавицей и выступает вместе с отцом
Поклонники группы A-Europa встретили дуэт Артура Дубокса и его 17-летней дочери Мишель бурными овациями.
ВИДЕО: 17-летняя дочь солиста A-Europa Дубокса выросла настоящей красавицей и выступает вместе с отцом

Santa Sergejeva

К основателю группы A-Europa, солисту и автору песен Артуру Дубоксу во время концертов на сцене присоединяется его 17-летняя дочь. История Мишель — это не только талант, но и непростое детство и сильная связь с отцом.

В дуэте отца и дочери звучит песня «Zini». «Пока это одна песня из репертуара A-Europa, которую мы исполняем вместе на моих больших концертах. Быть на сцене — большая ответственность, я всегда требователен к себе, своим музыкантам и к специалистам по звуку и свету. Дочь не исключение. Лучше одна качественная песня, чем несколько сделанных поверхностно. Будет время и отношение — будут и новые песни. Мишель с детства ездила со мной на концерты, когда не было возможности оставить ее с кем-то. Когда она была совсем маленькой, ждала меня и спала в гримерке. Когда подросла, наблюдала за мной из-за кулис или из толпы зрителей», — рассказывает Артур Дубокс в разговоре с журналом Kas Jauns. С того момента, как Артур взял на себя заботу о своей маленькой дочери, время действительно пролетело очень быстро.

Пойдет ли дочь музыканта по стопам отца?

Талантливой дочери музыканта Мишель, родившейся в 2008 году, уже 17 лет. Она окончила класс фортепиано в Адажской музыкальной и художественной школе и учится в 10 классе дистанционной средней школы. «Пойдет ли дочь по моим стопам, пока не знаю. Ее интересы довольно широки. Пару лет Мишель занималась фигурным катанием, затем был театральный кружок, сейчас она танцует в студии современного танца. Сейчас приоритет — закончить среднюю школу, а дальше посмотрим, как сложится», — рассказывает Артур.

Как известно, Мишель родилась в отношениях музыканта и бывшей танцовщицы группы A-Europa Солвиты Авакян, известной как Сола. Когда в конце 2010 года пара поставила точку в 10-летних отношениях, около полугода Артур воспитывал дочь один, пока мать Мишель после расставания пыталась устроить свою жизнь в Лондоне. Затем Сола вернулась в Латвию и взяла на себя воспитание Мишель. После этого девочка жила то у отца, то у матери. Однако вскоре она вернулась жить к отцу окончательно.

Артур и Сола со своей дочерью Мишель, которой всего пять месяцев (начало 2009 года).
Артур и Сола со своей дочерью Мишель, которой всего пять месяцев (начало 2009 года).

Сильный мужчина берет ответственность за детей

На вопрос, было ли легко одному вырастить дочь, Артур отвечает, что больше не хочет возвращаться к прошлому: «Это уже в прошлом. Мишель выросла. Эта тема обсуждалась столько раз, что уже совсем не интересна. Это был жизненный этап со своим опытом. Учимся на ошибках и идем дальше. Я взял на себя ответственность, вот и все. Делал то, что сделал бы любой другой мужчина в моей ситуации, как мне кажется».

Описывая отношения отца и дочери, музыкант говорит: «Бывают моменты, когда наши отношения как у друзей, но не как у ровесников. Мишель делится со мной своими переживаниями, мы обсуждаем молодежные темы. Она доверяет мне, спрашивает советы, открыта. Это здорово, я это очень уважаю. Но я стараюсь быть прежде всего отцом, авторитетом и поддержкой для своей дочери. Мне есть с чем сравнивать, и скажу, что в моем случае “проект дочь” гораздо сложнее, чем “проект сын”».

Напомним, что много лет назад Артур Дубокс уже переживал похожую ситуацию, когда его тогдашняя жена Патриция оставила их общего сына Артура и уехала устраивать жизнь в Канаду. Когда мальчику было больше десяти лет, мать неожиданно вернулась и заявила, что заберет сына с собой. Последовал скандальный судебный процесс, и в итоге сын остался с отцом, который его и воспитывал. После всего пережитого музыкант все же помирился с бывшей женой, и им удалось восстановить дружеские отношения, а их сын Артур Дубокс-младший переехал учиться и жить в Канаду.

