ВИДЕО: 17-летняя дочь солиста A-Europa Дубокса выросла настоящей красавицей и выступает вместе с отцом
К основателю группы A-Europa, солисту и автору песен Артуру Дубоксу во время концертов на сцене присоединяется его 17-летняя дочь. История Мишель — это не только талант, но и непростое детство и сильная связь с отцом.
В дуэте отца и дочери звучит песня «Zini». «Пока это одна песня из репертуара A-Europa, которую мы исполняем вместе на моих больших концертах. Быть на сцене — большая ответственность, я всегда требователен к себе, своим музыкантам и к специалистам по звуку и свету. Дочь не исключение. Лучше одна качественная песня, чем несколько сделанных поверхностно. Будет время и отношение — будут и новые песни. Мишель с детства ездила со мной на концерты, когда не было возможности оставить ее с кем-то. Когда она была совсем маленькой, ждала меня и спала в гримерке. Когда подросла, наблюдала за мной из-за кулис или из толпы зрителей», — рассказывает Артур Дубокс в разговоре с журналом Kas Jauns. С того момента, как Артур взял на себя заботу о своей маленькой дочери, время действительно пролетело очень быстро.
Пойдет ли дочь музыканта по стопам отца?
Талантливой дочери музыканта Мишель, родившейся в 2008 году, уже 17 лет. Она окончила класс фортепиано в Адажской музыкальной и художественной школе и учится в 10 классе дистанционной средней школы. «Пойдет ли дочь по моим стопам, пока не знаю. Ее интересы довольно широки. Пару лет Мишель занималась фигурным катанием, затем был театральный кружок, сейчас она танцует в студии современного танца. Сейчас приоритет — закончить среднюю школу, а дальше посмотрим, как сложится», — рассказывает Артур.
Как известно, Мишель родилась в отношениях музыканта и бывшей танцовщицы группы A-Europa Солвиты Авакян, известной как Сола. Когда в конце 2010 года пара поставила точку в 10-летних отношениях, около полугода Артур воспитывал дочь один, пока мать Мишель после расставания пыталась устроить свою жизнь в Лондоне. Затем Сола вернулась в Латвию и взяла на себя воспитание Мишель. После этого девочка жила то у отца, то у матери. Однако вскоре она вернулась жить к отцу окончательно.
Сильный мужчина берет ответственность за детей
На вопрос, было ли легко одному вырастить дочь, Артур отвечает, что больше не хочет возвращаться к прошлому: «Это уже в прошлом. Мишель выросла. Эта тема обсуждалась столько раз, что уже совсем не интересна. Это был жизненный этап со своим опытом. Учимся на ошибках и идем дальше. Я взял на себя ответственность, вот и все. Делал то, что сделал бы любой другой мужчина в моей ситуации, как мне кажется».
Описывая отношения отца и дочери, музыкант говорит: «Бывают моменты, когда наши отношения как у друзей, но не как у ровесников. Мишель делится со мной своими переживаниями, мы обсуждаем молодежные темы. Она доверяет мне, спрашивает советы, открыта. Это здорово, я это очень уважаю. Но я стараюсь быть прежде всего отцом, авторитетом и поддержкой для своей дочери. Мне есть с чем сравнивать, и скажу, что в моем случае “проект дочь” гораздо сложнее, чем “проект сын”».
Напомним, что много лет назад Артур Дубокс уже переживал похожую ситуацию, когда его тогдашняя жена Патриция оставила их общего сына Артура и уехала устраивать жизнь в Канаду. Когда мальчику было больше десяти лет, мать неожиданно вернулась и заявила, что заберет сына с собой. Последовал скандальный судебный процесс, и в итоге сын остался с отцом, который его и воспитывал. После всего пережитого музыкант все же помирился с бывшей женой, и им удалось восстановить дружеские отношения, а их сын Артур Дубокс-младший переехал учиться и жить в Канаду.