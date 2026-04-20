ВИДЕО: 17-летняя дочь солиста A-Europa Дубокса выросла настоящей красавицей и выступает вместе с отцом

В дуэте отца и дочери звучит песня «Zini». «Пока это одна песня из репертуара A-Europa, которую мы исполняем вместе на моих больших концертах. Быть на сцене — большая ответственность, я всегда требователен к себе, своим музыкантам и к специалистам по звуку и свету. Дочь не исключение. Лучше одна качественная песня, чем несколько сделанных поверхностно. Будет время и отношение — будут и новые песни. Мишель с детства ездила со мной на концерты, когда не было возможности оставить ее с кем-то. Когда она была совсем маленькой, ждала меня и спала в гримерке. Когда подросла, наблюдала за мной из-за кулис или из толпы зрителей», — рассказывает Артур Дубокс в разговоре с журналом Kas Jauns. С того момента, как Артур взял на себя заботу о своей маленькой дочери, время действительно пролетело очень быстро.