"Возможно, проклятие на самом деле нависло над родом Кеннеди": что стоит за мрачной славой знаменитой семьи
Выход в 2026 году сериала «Американская история любви» снова вернул внимание к одной из самых обсуждаемых историй любви в семье Кеннеди — красивой, гламурной и трагически короткой. Но за романом Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт стоит куда более мрачная семейная хроника: за десятилетия клан Кеннеди пережил столько убийств, катастроф, передозировок и нелепых смертей, что разговоры о «проклятии рода» не утихают до сих пор.
Проклятие рода Кеннеди
Зловещие истории клана Кеннеди вновь стали актуальными после недавнего случая: в начале апреля 2020 года американская полиция и береговая охрана обнаружили выброшенное волнами на берег тело 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин — внучки бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. Тело ее 8-летнего сына Гидеона нашли чуть позже — на глубине восьми метров в 600 метрах от берега.
В тот день ничто не предвещало беды: семья Мейв Кеннеди (она сама, ее муж Дэвид Маккин и трое их детей) находилась в родовом поместье «Гианнис». Дети играли на берегу океана в мяч, но он внезапно укатился в воду. Мейв вместе с Гидеоном бросились в каноэ с целью выловить мячик, но их стало относить от берега — вернуться обратно они так и не смогли. Спасательная операция длилась около 26 часов — все это время спасатели на вертолетах и катерах искали Мейв и Гидеона, пройдя 3600 квадратных миль вдоль берега Чесапикского залива. Но, увы, было уже слишком поздно.
Историческое убийство Джона Кеннеди
Самой громкой смертью, конечно же, считается убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. 46-летний политик был застрелен 22 ноября 1963 года во время следования президентского кортежа по улицам Далласа. По подозрению в убийстве сразу же был задержан бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, однако он отрицал абсолютно все обвинения. Вывести на чистую воду Ли никто не успел — он был застрелен через два дня в полицейском участке жителем Далласа Джеком Руби. Несмотря на то, что прошло много времени, убийство Кеннеди до сих пор до конца не раскрыто — информация о случившемся очень противоречива, а люди годами строят собственные теории и ищут причины смерти президента Кеннеди.
Нелепые смерти детей
Почти у всех детей Джона Кеннеди тоже не сложилось долгой жизни. Женой политика была Жаклин Ли Бувье — одна из самых популярных женщин своего времени, законодательница моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героиня светской хроники, которая родила ему четырех детей. Их дочь Арабелла умерла сразу после родов, а сын Патрик родился недоношенным и умер через 36 часов после рождения…
Джон Кеннеди-младший появился на свет спустя 16 дней после избрания президентом его отца, поэтому с младенчества находился на глазах у общественности. Поразительно, что похороны Кеннеди состоялись 25 ноября 1963 года — в день рождения его сына. По всему миру транслировались кадры, где 3-летний Джон Кеннеди-младший салютует гробу своего отца. Фотография мальчика в голубом пальто с похорон отца положила начало его неустанному преследованию папарацци.
Жизнь любимца Америки, на которого возлагали большие надежды, тоже оборвалась внезапно... Все случилось 16 июля 1999 года, когда Кеннеди-младший со своей женой Кэролайн Бассет-Кеннеди и ее сестрой вылетел на частном самолете на свадьбу своей двоюродной сестры. Самолет разбился, упав в Атлантический океане. Говорят, катастрофа произошла из-за дезориентации в пространстве и из-за плохой видимости. Но этой человеческой ошибки можно было бы избежать, если бы самолетом управлял не сам Джон. Кеннеди-младший был неопытным пилотом, налетавшим самостоятельно лишь 75 часов. К тому же было уже темно… Джон планировал вылететь днем, но его жена опоздала на аэродром на два часа, покупая свадебный подарок. Роковое стечение обстоятельств.
Жажда признания как путь в могилу
Что касается многочисленных братьев и сестер Джона Кеннеди, то почти все они по странному стечению обстоятельств тоже лишились жизни в молодости.
Джозеф «Джо» Кеннеди-младший умер в 29 лет — он был старшим из девяти детей Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд. Джозеф был призван в американскую армию, выучился на пилота бомбардировщика. Во время войны он несколько раз побывал под огнем, но убило Джо не это. Кеннеди-младший был разочарован тем, что с войны он вернется без медалей, в то время как его младший брат во время службы на тихоокеанском флоте уже успел прославиться. Поэтому, когда ему представилась возможность поучаствовать в секретной военной операции, он согласился, хотя уже мог демобилизоваться. План не удался — его самолет взорвался в воздухе недалеко от английского побережья. На борту было несколько тонн взрывчатки, поэтому обнаружить его останки было невозможно.
Гипоксия и лоботомия
Роуз Кеннеди была третьим ребенком и первой девочкой в семье Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд. Она умерла в 86 лет по естественным причинам, однако нормальной жизни у нее никогда не было.
Долгожданная дочь Кеннеди родилась с гипоксией мозга. До трех лет она развивалась нормально, но затем изменения ее личности стали очевидны, а вспышки гнева — неуправляемыми. Родители решили сделать девочке лоботомию (тогда этот метод считался прогрессивным, и Джозеф с Розой решили попробовать). Операция прошла неудачно, и интеллект Розмари упал до уровня 2-летнего ребенка. Она потеряла способность самостоятельно ходить и говорить и была помещена в психиатрическую лечебницу, где умерла в 2005 году в возрасте 86 лет. После операции имя Розмари в доме Кеннеди произносить запретили, а во время президентской кампании Джона ее отец называл Розмари не «психически нездоровой», а «отсталой» — чтобы сохранить репутацию будущего президента.
Увлекательная и трагическая жизнь
Четвертый ребенок Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд — девочка Кэтлин Кеннеди. Она бросила вызов своим родителям, ярым католикам, выйдя замуж за английского джентльмена, к тому же протестанта, Уильяма Кавендиша, наследного герцога Девоншира, одного из самых завидных женихов Британии. Но через четыре месяца ее муж был убит немецким снайпером в Бельгии.
После войны Кеннеди сошлась с Уильямом Вентвортом-Фицуильямом, восьмым графом Фицуильям, одним из крупнейших землевладельцев Шотландии. И снова удар: в 1948 году частный самолет, на котором они летели из Парижа на Ривьеру, разбился. Авиакатастрофа завершила скандал, который привел к запрету упоминания ее имени в связи с кланом Кеннеди. О жизни Кэтлин говорят, что она была «совершенно увлекательной и абсолютно трагической одновременно».
Смерть брата как образец
Третьим из четырех сыновей Джозефа Кеннеди был Роберт Кеннеди — он дружил с братом Джоном, поддерживал его в политической деятельности, занимал пост генерального прокурора. Но смерть Джона сильно изменила Роберта и повлияла на его точку зрения и политическую позицию. Кеннеди баллотировался в президенты США и хотел разбудить в людях страстное желание переделать не только собственную страну, но и перестроить весь мир. Но ему не позволили.
48-летний Роберт умер 5 июня 1968 года — после внутрипартийных выборов, на которых одержал победу. В ночь с 4 на 5 июня сенатор находился в самом роскошном отеле Лос-Анджелеса. Сразу после объявления о результатах выборов Роберт выступил в бальном зале отеля перед своими сторонниками. Вскоре ему предстояло дать пресс-конференцию в другом зале. Для того чтобы сократить путь, Кеннеди решил пройти через кухню, соединяющую оба зала. В этот момент политик и был застрелен… Виновным был признан 24-летний палестино-иорданский иммигрант. Убийство Роберта и его обстоятельства снова породили множество теорий заговора.
Помимо всего прочего, Роберт был многодетным отцом — в 1950 году он женился на Этель Скейкель, которая родила ему 11 детей! Но двоих из них уже нет на свете: 29-летний Дэвид умер от передозировки кокаина, а 39-летний Майкл разбился насмерть, катаясь на лыжах. Вторая жена Роберта тоже мертва — Мэри Кэтлин повесилась в собственном доме спустя четыре дня после того, как ее муж подал на развод. 1 августа 2019 года ушла из жизни 22-летняя внучка Роберта Сирша Кеннеди Хилл — смерть наступила в результате передозировки наркотиков.
Рак мозга
Эдвард «Тед» Кеннеди, еще один сын Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд, был ключевой фигурой в политике США — целых 47 лет он занимал пост сенатора США от штата Массачусетс, баллотировался в президенты, но его планы нарушил инцидент 18 июля 1969 года. В тот день он вместе со своей девушкой передвигался на машине, но на мосту Эдвард потерял управление и машина упала в воду. Сам Тед спешно поплыл к берегу, а его возлюбленная погибла. Общественность в один голос винила Эдварда в смерти женщины, и о президентстве можно было забыть. Выступая в суде свидетелем по делу, Эдвард сказал: «Возможно, проклятие на самом деле нависло над родом Кеннеди».
Со здоровьем у Эдварда было неважно — в мае 2008 года Кеннеди был прооперирован по причине опухоли мозга, а спустя почти год, во время церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы, Тед упал в обморок. 77-летний политик скончался от опухоли мозга 25 августа 2009 года.
Джин Энн Кеннеди Смит скончалась в своем доме на Манхэттене 17 июня 2020 года в возрасте 92 лет, через два месяца после смерти своей внучатой племянницы Мейв Кеннеди Маккин и ее сына Гидеона. Она была последней из девяти детей Джозефа П. Кеннеди-старшего и Роуз Кеннеди, кто остался в живых, и прожила дольше всех.
Так кто же навлек на знаменитую семью проклятие и за что столько лет страдают невинные люди? Тут нужно вернуться к истокам — говорят, что «проклятие Кеннеди» началось с Джозефа Кеннеди-старшего, основателя клана. Джозеф сделал состояние, нелегально торгуя спиртным во время сухого закона, а также на биржевых спекуляциях. Его мечтой было стать президентом, но получил он в итоге только пост посла в Великобритании. Кеннеди-старший был антисемитом, а во время войны выступал за сближение с Гитлером. Роза, жена Джозефа, считала, что секс нужен только для деторождения, поэтому в длинном списке его любовниц были не только его секретарша, но и актрисы Глория Суонсон и Марлен Дитрих.
Возможно, остальным членам семьи Кеннеди просто пришлось расплачиваться за образ жизни Джозефа, который, к слову, дожил до 81 года, но, сраженный инсультом, просидел последние годы своей жизни почти безмолвно в инвалидном кресле.