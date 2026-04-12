"Возможно, проклятие на самом деле нависло над родом Кеннеди": что стоит за мрачной славой знаменитой семьи

Джозеф «Джо» Кеннеди-младший умер в 29 лет — он был старшим из девяти детей Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд. Джозеф был призван в американскую армию, выучился на пилота бомбардировщика. Во время войны он несколько раз побывал под огнем, но убило Джо не это. Кеннеди-младший был разочарован тем, что с войны он вернется без медалей, в то время как его младший брат во время службы на тихоокеанском флоте уже успел прославиться. Поэтому, когда ему представилась возможность поучаствовать в секретной военной операции, он согласился, хотя уже мог демобилизоваться. План не удался — его самолет взорвался в воздухе недалеко от английского побережья. На борту было несколько тонн взрывчатки, поэтому обнаружить его останки было невозможно.