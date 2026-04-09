"Королева кетамина" получила 15 лет за смерть Мэттью Перри
Суд поставил точку в одном из самых громких дел Голливуда: женщину, снабжавшую актера Мэттью Перри кетамином, приговорили к 15 годам. Расследование раскрыло подпольную сеть врачей и дилеров вокруг звезды сериала "Друзья".
Суд в Калифорнии приговорил 42-летнюю Джасвин Сангу, известную как «королева кетамина», к 15 годам лишения свободы и трем годам последующего надзора. Она признала себя виновной по нескольким федеральным обвинениям, связанным с распространением наркотиков, приведшим к смерти актера Мэттью Перри.
Санга находилась под стражей с августа 2024 года. Судья федерального суда Центрального округа Калифорнии Шерилин Пис Гарнетт назначила наказание, совпадающее с требованием прокуратуры. Этот приговор оказался самым суровым среди всех обвиняемых по делу.
Прокуроры охарактеризовали Сангу как наркодилера, который сознательно продавал опасные вещества, игнорируя последствия. Следствие установило, что с 2019 года она использовала свое жилье как базу для хранения, упаковки и распространения наркотиков, включая кетамин и метамфетамин.
Она признала вину по пяти эпизодам: содержание помещения для распространения наркотиков, три случая продажи кетамина и один случай распространения вещества, повлекшего смерть. Несмотря на раскаяние, суд отклонил просьбу защиты о более мягком наказании.
Как погиб Мэттью Перри
28 октября 2023 года Мэттью Перри был найден без сознания в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Медики констатировали смерть на месте. Экспертиза установила, что причиной стала передозировка кетамина. Сопутствующими факторами стали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие других веществ.
Следствие выяснило, что актер получал наркотик через подпольную сеть. В том числе Санга через посредника Эрика Флеминга продала 51 флакон кетамина личному помощнику актера Кеннету Ивамасе. Именно Ивамаса вводил препарат Перри, в том числе сделал не менее трех инъекций в день его смерти.
Флеминг и Ивамаса признали вину и ожидают приговора.
Другие фигуранты дела
В деле также фигурировали два врача:
- Сальвадор Пласенсия — приговорён к 2,5 годам тюрьмы и лишён лицензии
- Марк Чавес — получил условный срок, домашний арест и общественные работы
Чавес признался, что продавал кетамин Пласенсии, который затем перепродавал его помощнику актера по завышенной цене. По данным следствия, Перри платил более 2000 долларов за флакон.
Санга также признала, что ещё в 2019 году продала кетамин, приведший к смерти другого человека в Лос-Анджелесе. Это стало важным доказательством того, что она осознавала смертельную опасность своих действий.
Реакция семьи
Семья актера выступила с эмоциональными заявлениями в суде. Мачеха актера Дебби Перри подчеркнула, что нанесенную боль невозможно исправить: «Нет радости, нет света. Он не вернётся». Она призвала суд назначить максимально возможное наказание, чтобы предотвратить новые трагедии.
Отчим актера Кит Моррисон также отметил, что семья тяжело переживает утрату, добавив, что в этой истории «никто не выиграл».
Наследие актера
Мэттью Перри стал всемирно известен благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (1994–2004). При этом он многие годы открыто говорил о своей борьбе с зависимостью. В своей книге он подробно описывал, как наркотики повлияли на его жизнь и попытки справиться с зависимостью.
Его смерть стала тяжёлым ударом для близких, коллег и миллионов поклонников по всему миру. Коллеги по сериалу признавались, что потеря Перри разрушила ощущение «шестёрки друзей», к которому они привыкли за годы работы.