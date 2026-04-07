Хотел играть в футбол в России, но влюбился в Латвию: кто такой бразилец Фелипе, которому хотят дать гражданство?
Бывший бразильский футболист, а теперь блогер, предприниматель и музыкант Фелипе, который выучил латышский, подружился с Порзиньгисом и возит в Латвию богатых иностранцев, может получить латвийское гражданство.
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества рассмотрит возможность предоставления латвийского гражданства бразильскому создателю цифрового контента Фелипе Габриэлю Ксавьеру, подтвердил агентству LETA председатель комиссии Гунарс Кутрис.
Кутрис сообщил, что среди рекомендателей на получение гражданства Фелипе было не менее десяти лиц, в том числе юридические лица, а также самый известный на данный момент латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис.
Как отметил депутат, вопрос планируется рассмотреть на заседании комиссии в среду, 15 апреля. При этом он подчеркнул, что решение о предоставлении гражданства на этом заседании принято не будет, поскольку это будет первая встреча с кандидатом. Заседание пройдет в закрытом формате.
Ранее Фелипе в общении с Латвийским телевидением указал, что до решения Сейма воздержится от комментариев. Он не является гражданином Латвии и для получения вида на жительство вынужден каждые несколько месяцев покидать страну.
В своем аккаунте в Instagram Фелипе отмечает, что Латвия — это страна, которая изменила его жизнь, место, которое он называет домом, где чувствует себя желанным и где хочет прожить всю жизнь.
В Латвию Фелипе приехал двенадцать лет назад, когда с ним как с футболистом подписал контракт клуб первой лиги AFA Olaine. Однако футбольная карьера у бразильца быстро завершилась, зато он начал успешную карьеру в шоу-бизнесе — записал несколько песен, участвует в телевизионных шоу, а сейчас его профиль в Instagram насчитывает почти 180 000 подписчиков. Своим лучшим другом Фелипе называет звезду НБА Кристапса Порзиньгиса, с которым проводит время как на отдыхе, так и на праздновании чемпионства НБА в Бостоне.
В Латвию Фелипе прилетел с целью попасть в один из российских футбольных клубов. «В Бразилии все знали, что в то время в России футболистам хорошо платили. Мой план был сначала поиграть в Латвии полгода, чтобы привлечь внимание агентов, а затем получить контракт в России. Но я влюбился в Латвию и, несмотря на возможность уехать, решил остаться. Это решение шокировало мою семью и друзей в Бразилии. Но я довольно быстро стал популярным и без футбола», — рассказал он журналу Kas Jauns.
Фелипе выучил латышский язык, хотя его друзья не понимали, зачем знать язык маленькой нации. «Но это было лучшее, что я сделал. Я очень благодарен, что Бог в какой-то момент меня к этому привел.
На самом деле первый год в Латвии был ужасным — я жил в общежитии в Олайне, вокруг все говорили по-русски».
Чем же занимается Фелипе? Он сам говорит о себе, что является своего рода «сводником» — помогает людям попасть туда, куда они хотят. Похоже, что через Фелипе можно организовать практически все. Даже режиссер документального сериала «Бразилия. Опасный карнавал» Сандийс Семёновс вспоминает, что Фелипе смог договориться о бесплатном доступе всей съемочной группе в VIP-зону самого известного карнавала в Бразилии, где билеты стоят более 2000 евро. Как ему это удалось? Он умеет устанавливать контакты в любой ситуации.
У Фелипе также много влиятельных знакомых, включая мировых знаменитостей: музыкантов, спортсменов, бизнесменов. Он называет своими друзьями выдающегося бразильского футболиста Неймара, звезду НБА Леброна Джеймса, рэпера Трэвиса Скотта, нескольких пилотов "Формулы-1".
«Я всегда был очень дружелюбным и общительным. Раньше я работал в рижском клубе Coyote Fly, и всем было интересно общаться с бразильцем, который говорит по-латышски. Кроме того, за моим столом всегда было много девушек. Разные знаменитости, отдыхавшие в клубе, хотели проводить время со мной. Так я со многими и подружился, и эти знакомства открыли мне множество дверей».
Как он познакомился с Кристапсом Порзиньгисом? «Он сам меня нашел! Это было в 2016 году, он уже второй год играл в НБА. Ему очень понравилась моя песня “Nāc ar mums”, которая тогда была одной из самых популярных в Латвии. Он спросил у друзей, знают ли они меня, и нас познакомили. Нам было легко общаться, потому что мы оба говорим по-испански. У нас оказалось много общих интересов, и так мы начали дружить. Сейчас Кей Пи — один из моих лучших друзей. Он очень искренний и добрый человек».
«У меня есть собственные компании. Основной доход я получаю как инфлюенсер в социальных сетях. Также я “свожу” людей — помогаю решать разные вопросы и получаю комиссию. Например, могу организовать частный самолет, виллу на Ибице или в любом другом месте.
В каком-то смысле я как туристический агент. Все началось с Coyote Fly, где я познакомился с многими состоятельными иностранцами. Вы даже не представляете, сколько влиятельных людей прилетает в Латвию отдыхать или вести бизнес! Я помогаю им с контактами. Сейчас если кто-то летит в Ригу, ему уже рекомендуют обратиться ко мне. Например, этим летом мои друзья из Бразилии потратили в Латвии более полумиллиона евро».