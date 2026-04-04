Новое появление Шайло Джоли взорвало соцсети: поклонники увидели почти точную копию Анджелины

Шайло уже давно строит собственный путь в искусстве. Она обучалась танцам и хореографии и демонстрировала свои навыки в Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе, исполняя постановки под хиты таких артистов, как Lizzo, Ed Sheeran и ROSÉ. В июне 2025 года она впервые получила официальный хореографический кредит под новым именем Shi Jolie после того, как в августе 2024 года официально отказалась от фамилии своего отца Брэда Питта на фоне семейной драмы. Ее дебют как хореографа состоялся в рамках оригинального танцевального номера на презентации капсульной коллекции Изабель Марант и Net-A-Porter, где выступали танцоры Тако Судзуки и Кеони Роуз под живое исполнение певицы Луэллы песни «Naïve».