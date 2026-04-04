Новое появление Шайло Джоли взорвало соцсети: поклонники увидели почти точную копию Анджелины
19-летняя Шайло Джоли неожиданно появилась в тизере нового клипа и тут же вызвала бурную реакцию: поклонники уверяют, что в кадре она выглядит почти как молодая Анджелина Джоли. Нескольких секунд хватило, чтобы о дочери звездной пары снова заговорили как о новой восходящей фигуре в шоу-бизнесе.
Шайло неожиданно появилась в тизере нового сингла K-pop-певицы Даен «What’s a Girl to Do», релиз которого намечен на 7 апреля 2026 года. Хотя ее появление длится всего несколько секунд, этого оказалось достаточно, чтобы соцсети взорвались сравнениями с ее знаменитой матерью.
В тизере Шайло показана в расслабленной позе после напряженной танцевальной сцены. Ее образ — гладко зачесанные назад светлые волосы, собранные в тугую плетеную прическу, сияющая кожа и смоки-айс — отсылает к эстетике начала 2000-х и напоминает культовый период Анджелины Джоли. Поклонники быстро отметили поразительное сходство, обратив внимание на выразительные скулы Шайло, светлые пронзительные глаза, полные губы и фирменную чувственную гримасу — черты, очень похожие на яркую костную структуру ее матери. Некоторые зрители даже признались, что сначала подумали, будто смотрят архивные кадры Анджелины времен «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц».
Поклонники тут же начали делиться впечатлениями в соцсетях. Один пользователь написал: «Посмотрите на Шайло. Просто безумие видеть, как дети Энджи идут по ее стопам». Другой воскликнул: «Она буквально выглядит точь-в-точь как ее мама, боже мой». Еще один комментарий гласил: «Черт, мамины сильные гены просто невероятны».
Шайло уже давно строит собственный путь в искусстве. Она обучалась танцам и хореографии и демонстрировала свои навыки в Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе, исполняя постановки под хиты таких артистов, как Lizzo, Ed Sheeran и ROSÉ. В июне 2025 года она впервые получила официальный хореографический кредит под новым именем Shi Jolie после того, как в августе 2024 года официально отказалась от фамилии своего отца Брэда Питта на фоне семейной драмы. Ее дебют как хореографа состоялся в рамках оригинального танцевального номера на презентации капсульной коллекции Изабель Марант и Net-A-Porter, где выступали танцоры Тако Судзуки и Кеони Роуз под живое исполнение певицы Луэллы песни «Naïve».
Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен и Шайло на шопинге
Пока неясно, ограничится ли участие Шайло в клипе Даен лишь камео или же оно включает также актерскую игру или танец, однако, учитывая тематику видео, связанную с танцевальным соревнованием, и ее бэкграунд, поклонники надеются, что она сможет показать свои способности.