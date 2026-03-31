ФОТО: Нелли Фуртадо снова вышла в свет и показала, что лишний вес не мешает ей быть раскованной и уверенной
Нелли Фуртадо вновь оказалась в центре внимания после громкого выхода на церемонии JUNO Awards 2026, которая прошла 29 марта в Гамильтоне. На этом вечере певицу официально ввели в Canadian Music Hall of Fame, а ее появление сразу стало одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.
На красной дорожке и на сцене Фуртадо появилась в ярком красно-черном платье без бретелей, дополнив образ новым коротким каре и массивными золотыми украшениями. Западные издания отдельно отмечали, что этот выход стал для нее не просто очередим светским появлением, а очень заметным возвращением в центр публичного внимания.
Именно после этого появления разговоры о Нелли Фуртадо снова вышли далеко за рамки музыки и наград. В соцсетях и таблоидах вновь начали активно обсуждать ее фигуру, сравнивая нынешнюю внешность певицы с образом начала 2000-х. Многие комментаторы обратили внимание на то, что артистка выглядит заметно иначе, чем в период своей ранней славы, и именно изменившиеся формы снова стали одной из главных тем вокруг ее публичных выходов. Такая реакция появилась не впервые: еще в 2024 и 2025 годах каждое новое появление Фуртадо нередко сопровождалось обсуждением ее веса, силуэта и слухами о возможных косметических вмешательствах.
Сама Нелли Фуртадо на это уже отвечала — причем довольно прямо. Один из самых заметных ее публичных ответов прозвучал в январе 2025 года, когда она опубликовала неотретушированные фотографии без макияжа в бикини и написала, что хочет прожить «body neutral 2025». Этим она дала понять, что не хочет больше подчинять свою жизнь бесконечному контролю над внешностью и чужим оценкам тела. Тогда же певица отдельно подчеркнула, что не делала пластических операций на лице и теле, не использовала филлеры или инъекции, а из изменений во внешности упомянула только виниры. Кроме того, Фуртадо заявила, что ей даже приходилось прибегать к юридическим мерам против тех, кто распространял ложные утверждения о ее внешности ради заработка.
В своих заявлениях она фактически сформулировала и собственную позицию по этой теме. Фуртадо дала понять, что прекрасно знает, каким сильным бывает эстетическое давление на женщин в шоу-бизнесе, особенно когда они возвращаются в центр внимания после паузы или с возрастом начинают выглядеть иначе, чем в юности. При этом ее нынешний подход не сводится к лозунгу о том, что человек обязан каждый день любить свое тело. Напротив, она говорит скорее о более спокойном и зрелом отношении к себе: не делать внешность центром собственной ценности, не позволять чужим комментариям определять самоощущение и не считать естественные изменения тела чем-то постыдным.