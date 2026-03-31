ФОТО: Нелли Фуртадо снова вышла в свет и показала, что лишний вес не мешает ей быть раскованной и уверенной

Сама Нелли Фуртадо на это уже отвечала — причем довольно прямо. Один из самых заметных ее публичных ответов прозвучал в январе 2025 года, когда она опубликовала неотретушированные фотографии без макияжа в бикини и написала, что хочет прожить «body neutral 2025». Этим она дала понять, что не хочет больше подчинять свою жизнь бесконечному контролю над внешностью и чужим оценкам тела. Тогда же певица отдельно подчеркнула, что не делала пластических операций на лице и теле, не использовала филлеры или инъекции, а из изменений во внешности упомянула только виниры. Кроме того, Фуртадо заявила, что ей даже приходилось прибегать к юридическим мерам против тех, кто распространял ложные утверждения о ее внешности ради заработка.