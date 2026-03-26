По всему Парижу появились загадочные плакаты, намекающие на возвращение легендарной певицы

Напомним, что последний полноценный концерт Дион состоялся еще в 2020 году, до пандемии. В 2022 году у певицы диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром ригидного человека (SPS), который серьёзно влияет на подвижность и способность петь. Из-за этого она была вынуждена отменить все оставшиеся даты своего тура и сосредоточиться на лечении.