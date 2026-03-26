По всему Парижу появились загадочные плакаты, намекающие на возвращение легендарной певицы
После нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью и вынужденной паузы в карьере Селин Дион, похоже, готовится вновь выйти на сцену. Поклонники по всему миру с надеждой ждут ее возвращения уже этой осенью.
Легендарная канадская певица Селин Дион, одна из самых продаваемых исполнительниц всех времен, может вскоре вернуться к концертной деятельности. По информации нескольких международных СМИ, артистка планирует серию выступлений в Париже во второй половине 2026 года.
Ожидается, что концерты пройдут на площадке Paris La Défense Arena — крупнейшей крытой арене Европы, вмещающей до 40 тысяч зрителей. Ранее здесь выступали такие мировые звезды, как Тейлор Свифт, The Rolling Stones и Кендрик Ламар.
Согласно сообщениям, речь может идти о полноценной концертной резиденции: два выступления в неделю на протяжении сентября и октября. Интерес к возможному возвращению певицы подогрели и загадочные тизерные плакаты, появившиеся на улицах Парижа. На них были указаны названия её культовых песен, включая "My Heart Will Go On" и "Power of Love".
Напомним, что последний полноценный концерт Дион состоялся еще в 2020 году, до пандемии. В 2022 году у певицы диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром ригидного человека (SPS), который серьёзно влияет на подвижность и способность петь. Из-за этого она была вынуждена отменить все оставшиеся даты своего тура и сосредоточиться на лечении.
В тот период артистка признавалась, что делает всё возможное для восстановления, однако гастрольная деятельность требует колоссальных физических ресурсов даже от полностью здорового человека.
История её борьбы с болезнью стала темой документального фильма "I Am: Céline Dion", вызвавшего широкий отклик у зрителей.
Несмотря на трудности, 2024 год стал символом надежды для поклонников певицы. Она впервые за долгое время появилась на церемонии «Грэмми», где зал встретил ее стоя, а затем триумфально выступила на открытии Олимпийских игр в Париже. С первого этажа Эйфелевой башни Дион исполнила знаменитую песню "Hymne à l’amour" легендарной Эдит Пиаф, вызвав бурю эмоций у зрителей по всему миру.
Интересно, что концерты во Франции планировались ещё несколько лет назад, но были отменены из-за пандемии. Теперь же, спустя время и пройденные испытания, возвращение Селин Дион на сцену выглядит не просто возможным, а по-настоящему долгожданным событием.
Пока официального подтверждения от самой певицы и её команды нет, но многочисленные косвенные признаки — от плакатов до сообщений авторитетных журналистов — дают поклонникам повод для оптимизма. И если планы осуществятся, Париж этой осенью станет местом одного из самых эмоциональных камбэков в истории современной музыки.