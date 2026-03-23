Дитер болен? Почему бывшему солисту Modern Talking запретили выступать в Литве
Отмененные концерты Дитера Болена в Литве вызвали резонанс во всей Балтии, включая Латвию, где у бывшего участника Modern Talking до сих пор огромная фан-база. Решение связывают с его неоднозначными политическими высказываниями.
В 80-е годы прошлого века в Латвии был очень популярен немецкий поп-дуэт Modern Talking, участники которого Дитер Болен и Томас Андерс покорили сердца не одной представительницы прекрасного пола. Существование группы было недолгим, каждый пошел своим путем: Болен создал группу Blue System, затем занялся другими проектами, пока в 2018 году вновь не вернулся на сцену, в том числе выступив в Риге. В этом году были запланированы его концерты с группой Blue System в Литве, однако они отменены.
Концерты 72-летнего Болена были запланированы на 20 и 21 ноября в Клайпеде и Каунасе. Выступление Болена в арене Švyturio в Клайпеде должно было стать частью празднования 15-летия арены, а в Каунасе он собирался выступить в арене Žalgiris.
О концертах было объявлено в начале прошлой недели, однако уже 20 марта информация о них исчезла с сайтов площадок и билетных сервисов, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. Официально организаторы не назвали причину отмены концертов, однако, как отмечает LRT, это решение может быть связано с публичными высказываниями Болена.
«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы обсудили это с организаторами и пришли к выводу, что такому мероприятию не следует проходить на нашей арене», — признал в разговоре с LRT руководитель по организации мероприятий арены Žalgiris Мантас Ведрицкас.
Концерты Болена должно было организовать агентство Spark Live, которое, кстати, этим летом проведет в Паланге выступление другого бывшего участника Modern Talking Томаса Андерса.
Возможной причиной отмены концертов могли стать интервью Болена, в которых он называл Германию и Россию «командой мечты», критиковал введенные против государства-агрессора санкции и утверждал, что у Украины нет шансов в борьбе против российских войск. Он также критиковал ухудшение отношений между Германией и Россией и призывал закупать энергоресурсы у России. «Россия и Германия по сути были командой мечты, потому что у нас была дешевая энергия, все было очень хорошо. С чисто экономической точки зрения это выглядело так: у одного есть одно, у другого — другое. Немного похоже на Modern Talking. От этого отказались по моральным соображениям», — заявил он в ноябрьском интервью на YouTube-канале немецкого инфлюенсера Доминика Кетнера.
Три года назад музыкант не только критиковал санкции западных стран против России, но и призывал к диалогу с Владимиром Путиным. Недавно музыкант заявил, что «у Украины нет шансов против России». Хотя Болен осудил российское вторжение в Украину, он не поддерживает поставки оружия Украине, так как «танками мир от войны освободить нельзя», сообщает Delfi.lt. Многие немецкие политики и общественные деятели резко раскритиковали эти высказывания, в то время как музыканта поддержала правопопулистская партия «Альтернатива для Германии».
Год назад другой солист Modern Talking, Томас Андерс, заявил, что, пока у власти находится Путин, он будет избегать приездов в Россию.