Дитер болен? Почему бывшему солисту Modern Talking запретили выступать в Литве

Возможной причиной отмены концертов могли стать интервью Болена, в которых он называл Германию и Россию «командой мечты», критиковал введенные против государства-агрессора санкции и утверждал, что у Украины нет шансов в борьбе против российских войск. Он также критиковал ухудшение отношений между Германией и Россией и призывал закупать энергоресурсы у России. «Россия и Германия по сути были командой мечты, потому что у нас была дешевая энергия, все было очень хорошо. С чисто экономической точки зрения это выглядело так: у одного есть одно, у другого — другое. Немного похоже на Modern Talking. От этого отказались по моральным соображениям», — заявил он в ноябрьском интервью на YouTube-канале немецкого инфлюенсера Доминика Кетнера.