Тихое прощание в тени диагноза: как актриса Аманда Пит теряла родителей, сражаясь за собственную жизнь
Аманда Пит рассказала в глубоко личном эссе, опубликованном в The New Yorker 21 марта 2026 года, что прошлой осенью у нее диагностировали рак груди. Заболевание выявили после планового обследования, во время которого врачи заметили настораживающие изменения. 54-летняя актриса описала свой путь от диагноза до лечения, переплетенный с тяжелой утратой обоих родителей.
«Много лет мне говорили, что у меня “плотная” и “сложная” грудь — не как комплимент, а как предупреждение, что за этим нужно особенно внимательно следить», — написала Пит. Она проходила осмотр у маммолога каждые полгода. Но в пятницу перед Днем труда обычное, как ей казалось, обследование приняло тревожный оборот: врач заметила на УЗИ нечто подозрительное и назначила биопсию. «После процедуры она сказала, что сама отнесет образец в Cedars-Sinai и лично передаст его в отделение патологии. Вот тогда я все поняла», — вспоминает актриса.
Результаты биопсии пришли уже на следующий день: врачи обнаружили небольшую опухоль. Однако после праздничных выходных Пит предстояло пройти МРТ, чтобы выяснить, насколько широко распространилась болезнь. «Опухоль “казалась” маленькой, но мне нужно было сделать МРТ после праздничных выходных, чтобы определить “масштаб заболевания”», — написала она. Врач также предупредила, что радиолог проверит лимфоузлы и вторую грудь на случай неожиданных находок — еще одно напоминание о том, что диагноз рак часто раскрывается медленно и мучительно.
Ситуацию осложняло то, что в это же время оба ее родителя находились в хосписе на разных побережьях США.
«Наши родители, давно разведенные, оба были в хосписе, но на противоположных концах страны, - написала Пит. - Мама была там с июня, а папа — всего неделю, и мы не ожидали, что он уйдет первым».
Актриса вылетела в Нью-Йорк, но не успела попрощаться с отцом при жизни. Она застала лишь его тело в квартире, до того как его увезли. Вернувшись в Лос-Анджелес, Пит сосредоточилась на заботе о матери, которая боролась с болезнью Паркинсона.
По возвращении актриса узнала, что у нее рак груди первой стадии, гормон-рецептор-положительный и HER2-отрицательный — то есть ранняя форма заболевания с относительно благоприятным прогнозом. «Я была счастливее, чем до постановки диагноза, когда была просто обычным человеком без рака», — призналась она. Однако облегчение длилось недолго: впереди были новые обследования. В груди обнаружили еще одно образование, но оно оказалось доброкачественным. Это означало, что лечение ограничится лампэктомией и лучевой терапией, без химиотерапии и мастэктомии.
На протяжении всего этого тяжелого периода Пит решила не рассказывать матери ни о своем диагнозе, ни о смерти отца, стараясь уберечь ее в последние дни жизни. Она описала особенно трогательные моменты, которые они пережили вместе в хосписе.
«Морфин никак не начинал действовать, мама смотрела в потолок и тихо стонала, поэтому я забралась к ней на арендованную больничную кровать, чтобы попасть в поле ее зрения, - вспоминает актриса. - Мы встретились взглядами, и она успокоилась. Потом мы просто смотрели друг на друга несколько минут, хотя мне казалось, что прошла целая вечность».
Вспоминая занятия по импровизации в подростковом возрасте, которые когда-то нашла для нее мать после переезда обратно в Нью-Йорк, Пит размышляет о том безмолвном единении, которое возникло между ними в последние минуты. «Я сказала: “howdy doodle” — так она часто меня приветствовала. Но потом поняла, что она общается без слов, и тоже замолчала. Времени оставалось мало, да и, кроме того, я уже сказала ей все, что хотела».