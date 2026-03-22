Что случилось с иконой "Спасателей Малибу" Александрой Пол? Более 15 арестов и даже федеральная тюрьма
Александра Пол получила широкую известность благодаря роли в телесериале "Спасатели Малибу".
Легендарный сериал "Спасатели Малибу" вскоре получит новую версию — телеканал Fox готовит продолжение популярного сериала, которое выйдет в телевизионном сезоне 2026-2027 годов. Пока интерес к звездам культового сериала вновь растет, в центре внимания оказалась и актриса Александра Пол, которая в свое время исполняла роль лейтенанта Стефани Холден.

Хотя Александра Пол стала известной благодаря ролям на телевидении, в последние годы ее жизнь гораздо чаще связана не с актерской деятельностью, а с активизмом, громкими протестами и многократными арестами.

62-летняя актриса была арестована 15 марта за незаконное проникновение на территорию после того, как, предположительно, освободила 30 собак породы бигль из спорного учреждения Ridglan Farms в деревне Блюмаундс, штат Висконсин, где разводят биглей для использования в научных исследованиях. Александра была среди 20 протестующих, которых арестовали, и до суда провела два дня в тюрьме округа Дейн.

В среду на своей официальной странице в Facebook Александра заявила, что спасательная миссия «того стоила»: «Зайдите на страницу соучредителя группы активистов Direct Action Everywhere Уэйна Сюна, чтобы увидеть еще больше удивительных видео спасения. Оставшиеся бигли, которые все еще заперты в клетках, ждут нашей помощи. Пожалуйста, звоните ответственным учреждениям и призывайте их действовать».

Для Александры аресты — не новость, и ее активизм не ограничивается только правами животных. На ее официальном сайте перечислены все вопросы, за которые она выступает, включая работу с антивоенными движениями, организациями, поддерживающими электромобили, а также убеждение, что «перенаселение — самая большая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся».

Там же упомянуты и многочисленные аресты, и, как отмечает сама Александра, она «более десятка раз была арестована из-за протестов на ядерном полигоне в Неваде».

Она также была арестована во время мирной сидячей акции протеста в 1990 году, требуя более быстрого доступа к лекарствам для пациентов со СПИДом, за защиту электромобилей от уничтожения, а также пять раз за мирные протесты против эксплуатации животных.

Александра Пол в 2024 году.
Один из этих арестов включал пять дней в федеральной тюрьме в 2003 году за протест против войны в Ираке. «Мой опыт, учитывая обстоятельства, был максимально хорошим», — сказала она. «Моими сокамерницами были грабительница банка, наркозависимая и женщина, которая работала секретарем в магазине медицинских товаров, продававшем лабораторную посуду производителю метамфетамина, и мы все очень хорошо ладили».

Александра добавила: «Многие активисты провели гораздо больше времени в тюрьмах, которые в сотни раз хуже того, что испытала я, и я глубоко ими восхищаюсь. Мне повезло быть рядом с женщинами, которые были добры ко мне, с охранниками, которые в основном относились с уважением, и в системе, которая обошлась со мной справедливо».

В марте 2005 года Александра была арестована во время протеста, пытаясь спасти несколько последних экземпляров электромобилей GM EV1 от уничтожения. Она отработала более 100 часов общественных работ, и обвинения позже были сняты.

В 2006 году ее снова арестовали за сидячий протест на бойне, а год спустя - после того, как она спасла курицу с промышленной фермы.

В 2007 году она провела два дня в тюрьме округа Сонома в Калифорнии после ареста во время протеста на утиной ферме. В октябре того же года ее также арестовали в Сан-Франциско во время сидячей акции протеста за законопроект о правах животных.

Вне активизма Александра снялась более чем в 100 полнометражных фильмах и телесериалах, а ее последняя роль была в короткометражном фильме 2025 года «Redlining». Актерскую карьеру она начала в 18 лет в телевизионном фильме «Paper Dolls», позже работала с такими голливудскими звездами, как Кевин Костнер, Том Хэнкс, Дэн Эйкройд, Джефф Бриджес, а также снималась в двух фильмах вместе с Пирсом Броснаном. 

Александра Пол и Дэвид Хассельхофф в сериале "Спасатели Малибу".
Четыре года она вела программу об экстремальных видах спорта «Wild Waters», два сезона была ведущей шоу канала WE network «Winning Women», а также вела 150 эпизодов экологического кабельного ток-шоу «EarthTalk Today».

С 2019 по 2025 год Александра была соведущей подкаста «Switch4Good». В 2024 году этот подкаст получил награду организации Mercy for Animals как лучший веганский подкаст.

Александра с 1995 года состоит в отношениях с тренером по триатлону Иэном Мюрреем. Пара поженилась в Малибу в 2000 году и живет на западном побережье США вместе со своими котами Сэмом и Саймоном.

