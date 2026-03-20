Похоже, 51-летний Ди Каприо готов остепениться - он и Виттория Черетти становятся все ближе
После трех лет совместной жизни голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти только в этом году впервые вместе посетили вечер церемонии «Оскар». Что это означает для отношений этой пары?
В этом году вечер «Оскаров» стал первым разом, когда Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти вместе посетили церемонию награждения, и это свидетельствует о больших изменениях в их отношениях. Источники сообщают, что отношения 51-летнего актера и 27-летней итальянской модели становятся все более серьезными, и, возможно, в будущем их ждут свадебные колокола.
Говоря об отношениях звезды фильма «Битва за битвой», близкий к актеру человек после церемонии «Оскар» заявил: «Отношения с Витторией кажутся другими и более серьезными».
Источник также добавил, что Ди Каприо «действительно заботится о ней», и хотя в вопросах брака пока нет ясности, это «первый раз, когда Лео открыт для серьезных планов на будущее». Об этом пишет журнал о знаменитостях People.
Модель и получивший «Оскар» в 2016 году актер чувствуют себя гармонично вместе, потому что Черетти «живет своей жизнью» и чувствует себя очень самостоятельной, что хорошо сочетается с длинными часами, которые Ди Каприо приходится проводить на съемочных площадках. Хотя Черетти и Ди Каприо в этом году на вечере «Оскаров» не позировали вместе фотографам на красной дорожке, их показали на большом экране сидящими рядом, когда Конан О’Брайен создал новый знаковый мем с актером.
Леонардо Ди Каприо был номинирован на премию за лучшую мужскую роль за работу в фильме «Битва за битвой». Актер на протяжении многих лет посещал церемонии «Оскар», однако редко приходил с сопровождением. В 2005 году Ди Каприо пригласил с собой тогдашнюю подругу, супермодель Жизель Бундхен, а в 2020 году отправился на церемонию вместе с тогдашней возлюбленной, моделью Камилой Морроне.
Церемония «Оскаров» этого года стала первым случаем, когда Ди Каприо и Черетти так публично продемонстрировали свои отношения. В прошлом году пара вместе посетила свадьбу Лорен Санчес и Джеффа Безоса, но это было не то событие, за которым наблюдают миллионы, как вечер «Оскаров».