Всплыли детали первой размолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон - они даже брали паузу в отношениях

По словам Майерса, принц Уильям думал о поступлении в Сандхерст, службе в армии, возможных поездках и о том, к чему это приведет. На фоне таких планов он начал сомневаться, сколько времени сможет уделять серьезным отношениям. Ему было 22 года, и, как отмечает автор, друзья считали, что Уильям боялся слишком рано потерять независимость и испытывал давление из-за растущих разговоров в прессе о возможной помолвке.