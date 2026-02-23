Всплыли детали первой размолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон - они даже брали паузу в отношениях
Принц и принцесса Уэльские на протяжении почти 15 лет брака демонстрируют единство, однако в начале отношений у пары был кризисный момент. В университетские годы Уильям и Кейт ненадолго расходились, но в итоге смогли наладить отношения — в том числе после вмешательства отца Уильяма, короля Карла.
Уильям и Кейт познакомились и подружились в 2001 году, когда оба учились в Сент-Эндрюсском университете. Позже дружба переросла в роман: по сообщениям, встречаться они начали примерно в конце 2002 года.
Однако в 2004 году их двухлетние отношения дали трещину. Королевский автор Рассел Майерс в своей новой книге-расследовании William & Catherine: The Intimate Inside Story пишет, что во время летних каникул у Уильяма произошла «внезапная перемена настроя».
По словам Майерса, принц Уильям думал о поступлении в Сандхерст, службе в армии, возможных поездках и о том, к чему это приведет. На фоне таких планов он начал сомневаться, сколько времени сможет уделять серьезным отношениям. Ему было 22 года, и, как отмечает автор, друзья считали, что Уильям боялся слишком рано потерять независимость и испытывал давление из-за растущих разговоров в прессе о возможной помолвке.
Майерс пишет, что Кейт Миддлтон понимала груз ответственности, который нес Уильям как старший член монархии, но была шокирована его резким изменением курса. По версии автора, именно Уильям предложил «взять паузу» после окончания летнего семестра.
Летом связь между ними была редкой: Уильям уехал с друзьями за границу — сначала в Грецию, затем в Теннесси, а Кейт вернулась в родительский дом в Беркшире. Когда Кейт связалась с Уильямом и напрямую спросила о его поездках и слухах, будто он увлекся английской светской персоной Изабеллой Энструтер-Гоф-Калторп, принц, как утверждается, ответил лишь почти через неделю.
Автор отмечает, что Уильям «развлекался», даже если никого не добивался, и колебался: с одной стороны он скучал по Кейт, с другой — был раздражен вниманием прессы и говорил друзьям, что не верит, что ему когда-либо дадут спокойно иметь «нормальные» отношения.
После возвращения в университет пара обсудила разрыв. Майерс пишет, что Уильям «сорвался и извинился», объясняя, что ему было сложно из-за вопросов семьи о его планах после выпуска. Источник, близкий к Уэльским, описал состояние Уильяма как «он был немного не в себе, метался».
По версии автора, Уильям сказал Кейт, что хочет всерьез продолжать отношения, и в качестве примирительного шага пригласил ее на празднование 56-летия отца в Хайгроув. При этом, как пишет Майерс, Кейт не знала, что именно Карл настоял, чтобы Уильям откровенно поговорил с ней.
Позже пара расходилась еще раз — в 2007 году, спустя пять лет отношений, однако уже через несколько месяцев они снова сошлись. В октябре 2009 года Уильям и Кейт обручились, а в апреле 2011 года поженились. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.