Тайное оружие Марго Робби: что стоит за безупречной фигурой актрисы спустя год после рождения первенца.

Марго давно занимается на реформере. Ранее она говорила The Telegraph, что если тренируется осознанно, то предпочитает занятия с тренером на реформер-машине — этот формат ей лучше всего подходит. Хиггинс пояснил, что на реформере он чаще ориентируется не на количество повторов, а на длительность — обычно по две минуты на упражнение. Что именно выбрать в конкретный день — силовую тренировку или реформер — Марго, по словам тренера, решает по самочувствию.