Тайное оружие Марго Робби: что стоит за безупречной фигурой актрисы спустя год после рождения первенца.
35-летняя Марго Робби снова в центре внимания — на промо-туре «Грозового перевала» актриса удивляет не только образами в духе георгианской эпохи, но и формой спустя год после рождения первенца. Ее тренер Дэвид Хиггинс раскрыл детали режима.
По данным Women’s Health, Марго Робби сочетает силовые тренировки и реформер-пилатес. Обычно она начинает с пяти минут на массажном ролике для разогрева, затем выполняет по 15 повторений каждого упражнения. В программу входят:
- жимы от груди лежа,
- тяга в наклоне,
- упражнения на правую и левую стороны,
- сгибания на бицепс стоя,
- жимы на плечи сидя,
- «скалл-крашеры» (разгибания на трицепс лежа).
После этого она делает «челлендж на пресс» на 100 повторений: 20 скручиваний, касания носками на каждую сторону и реверанс-выпады на обе стороны.
Марго давно занимается на реформере. Ранее она говорила The Telegraph, что если тренируется осознанно, то предпочитает занятия с тренером на реформер-машине — этот формат ей лучше всего подходит. Хиггинс пояснил, что на реформере он чаще ориентируется не на количество повторов, а на длительность — обычно по две минуты на упражнение. Что именно выбрать в конкретный день — силовую тренировку или реформер — Марго, по словам тренера, решает по самочувствию.
Кардио Марго, по словам Хиггинса, не любит. Он считает, что силовая тренировка на все тело может работать как «секретное кардио», потому что сердцу приходится активно перекачивать кровь между зонами нагрузки — например, от верхней части тела к нижней.
Актриса делает акцент на кор. Один из вариантов — «скалл-крашеры» на скамье, при этом ноги подняты в положение «стол» под углом 90 градусов. Что касается «челленджа на пресс», то этот блок Марго выполняет пять раз за тренировку — то есть всего получается 500 повторений. Также он утверждает, что актриса способна держать планку 4 минуты 10 секунд.
Хиггинс и Робби сотрудничают «волнами» уже много лет. Во время подготовки к «Барби» их график длился примерно 12–15 недель. Тренер добавил, что Марго старается тренироваться при любой возможности: «Мы занимались пять дней в неделю по 45–60 минут».
Ранее актриса рассказывала Emirates Woman, что ей сложно соблюдать умеренность: если она ограничивает себя, то чувствует себя несчастной. При более строгом «чистом» питании она выбирает на завтрак овсянку с ежевикой или зеленый смузи с кейлом и яблоком. На обед — например, курицу с бурым рисом или салат со скумбрией, томатами и огурцом. На ужин — стейки тунца с бататом или овощное рагу с рисовой лапшой.
Перед мероприятиями или премьерами, по ее словам, она исключает насыщенные жиры, фастфуд, сладкие напитки и шоколад, хотя иногда позволяет себе бокал вина.
При этом Марго не раз подчеркивала, что ее цель — быть сильной, а не просто худой. Перед ролью в фильме «Тарзан. Легенда» (2016) она говорила, что не видит смысла специально худеть ради роли Джейн и не хотела выглядеть слишком тонкой, оправдывая это историческим контекстом XIX века: «Я не собираюсь выглядеть худой просто ради того, чтобы выглядеть худой».