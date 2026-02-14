ФОТО: принцесса Кэтрин приехала в школу без лишнего шума - и одним жестом сделала день одной девочки особенным

Принцесса Кэтрин в очередной раз показала себя «принцессой детей», присоединившись к Неделе детского психического здоровья и совершив сольный визит в Castle Hill Academy в районе Нью-Эддингтон (Кройдон). Школа тесно сотрудничает с благотворительной организацией Place2Be, патроном которой Кейт является уже более десяти лет. Организация помогает выстраивать доверительные отношения, используя творчество и игру. Во время визита Кейт встретили группы детей с самодельными флажками; она поучаствовала в творческих занятиях и провела много содержательных бесед с детьми и родителями.