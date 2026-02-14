ФОТО: принцесса Кэтрин приехала в школу без лишнего шума - и одним жестом сделала день одной девочки особенным
Принцесса Уэльская во время школьного визита незаметно сделала трогательный жест для маленькой девочки - и этим подняла настроение всем.
Принцесса Кэтрин в очередной раз показала себя «принцессой детей», присоединившись к Неделе детского психического здоровья и совершив сольный визит в Castle Hill Academy в районе Нью-Эддингтон (Кройдон). Школа тесно сотрудничает с благотворительной организацией Place2Be, патроном которой Кейт является уже более десяти лет. Организация помогает выстраивать доверительные отношения, используя творчество и игру. Во время визита Кейт встретили группы детей с самодельными флажками; она поучаствовала в творческих занятиях и провела много содержательных бесед с детьми и родителями.
В разговоре с HELLO! генеральный директор Place2Be Кэтрин Рош рассказала, что принцесса была по-настоящему искренней и в каждой беседе создавала «воодушевляющую» атмосферу. Кэтрин выделила один особенненный эпизод, который всем запомнился и сделал визит незабываемым.
По ее словам, один из сотрудников упомянул, что у одной девочки в тот день был день рождения. И вскоре девочку ожидал королевский сюрприз: принцесса лично поздравила ее, пожелав «счастливого дня рождения».
«Это был особенный момент», — вспоминает Кэтрин, добавляя: «Она была так искренна со многими детьми, пока проходила рядом с ними».
Принцессу приветствовали ученики, выстроившиеся в ряд и размахивавшие самодельными флажками, посвященными Неделе детского психического здоровья и теме этого года — принадлежности и связи.
«Она уделила детям время, общалась с ними, — сказала Кэтрин. — Они были очень естественными, разговаривали с ней свободно. Это было очень приятно».
Позже Кейт посетила художественную студию, помогая четвероклассникам с их работами — проектом по созданию “острова”, где они чувствуют себя “своими” и ощущают общность. Там Кейт говорила о своих детях — принце Джордже (12 лет), принцессе Шарлотте (10 лет) и принце Луи (7 лет) — и о том, на каких этапах взросления они сейчас находятся.
Кэтрин сказала HELLO!: «Это просто показывает, насколько все было непринужденно и неформально. Она прекрасно взаимодействовала с детьми в очень спокойной и естественной обстановке».
Мать троих детей была так же вовлечена и во время разговора с родителями и особенно чутко отнеслась к семейным трудностям, обсуждая темы утраты, горя и перемен.
Кэтрин добавила: «Принцесса всегда искренна с любым, с кем разговаривает. Поэтому беседа с родителями была очень трогательной и сильной — и то, насколько она чувствительно относилась к трудностям, через которые проходят некоторые семьи, будь то утрата, горе или перемены. Ее подлинная теплота и эмпатия очень ярко проявились и были по-настоящему оценены родителями».
Уходя, Кейт получила букет от представителей школы и выглядела искренне довольной, принимая его.