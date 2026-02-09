Подъем в 5 утра и сон в 20:30: многодетная мама Миранда Керр раскрыла жесткий режим дня
42-летняя супермодель Миранда Керр рассказала о своем строгом распорядке дня, который начинается в 5 утра и заканчивается в 20:30. В интервью она подробно описала утренние и вечерние ритуалы.
Миранда Керр показала поклонникам свой очень строгий распорядок дня и раскрыла секреты «супермодельного сияния».
Утро: подъем в 5:00 и медитация с сыном
Миранда начинает день в 5 утра: она наблюдает рассвет из спальни, чтобы «естественным образом настроить» циркадные ритмы. Затем делает ведическое «округление» (vedic rounding) — технику, которая сочетает йога-позы и дыхательные практики.
Перед медитацией в 6 утра вместе со своим 15-летним сыном Флинном она спускается вниз, выпивает стакан воды с лимоном, делает сок из сельдерея и заканчивает утреннюю часть кофе.
Миранда рассказала, что обучила ведической медитации трех старших сыновей — и они практикуют ее ежедневно. Флинн — сын Керр от брака с Орландо Блумом. Также у нее есть сыновья Харт (7 лет), Майлз (6 лет) и Пьер (2 года) от нынешнего мужа, Эвана Шпигеля.
По ее словам, у каждого ребенка (кроме самого младшего) есть собственная мантра. Взрослые медитируют по 20 минут, а у детей длительность сокращается по возрасту: шестилетний — 6 минут, семилетний — 7 минут и так далее.
Она также привела пример: в Новый год Флинн сам предложил медитировать вместе каждое утро в 6:00 по 20 минут. По словам Миранды, он заметил разницу и чувствовал себя спокойнее в те дни, когда медитировал.
После медитации: лазер и уход за кожей
Закончив медитацию, Миранда Керр использует специальный лазер (это домашний прибор для низкоинтенсивной лазерной терапии/фотобиомодуляции: он светит ближним инфракрасным лазером, чтобы запустить в коже биологические процессы восстановления без нагрева и повреждения поверхности) 15 минут — по телу, лицу и шее — и затем наносит утренний уход за кожей. После выполнения всего распорядка она занимается детьми: два раза в неделю отвозит их в школу сама, а в остальные три дня это делает муж.
Вечер: ранний ужин и сон в 20:30
День она завершает ранним семейным ужином в 16:30 и включает дома расслабляющую музыку. Ложится спать в 20:30 (учитывая подъем в 5 утра) и делает второй сеанс лазерной терапии.
Миранда объяснила, что сейчас встает в промежутке между 5:00 и 5:30 и считает себя «жаворонком», хотя раньше была «совой». Она связывает изменения с отношениями с мужем: они вместе уже 12 лет, и, по ее словам, он с самого начала привык ложиться рано — даже в пятницу вечером около 20:30.
Чтобы помочь детям расслабиться, она затемняет свет и включает спокойную музыку по всему дому примерно с 17:00. Младшего ребенка укладывает около 17:30, потому что «уже темнеет». Вечером она также делает 15-минутную процедуру с лазером. Затем наносит ночную маску, которая, по ее словам, «наполняет кожу».
Про пластическую хирургию
Миранда призналась, что ее цель — быть «бабушкой с отличной кожей», и она не исключает, что когда-нибудь может сделать подтяжку лица. Сейчас, по ее словам, она довольна тем, как выглядит, но «никогда не знаешь», пока не окажешься в такой ситуации.