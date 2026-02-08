52-летняя актриса Оливия Колман: "Я описываю себя мужу как гея-мужчину, и ему это понятно"
Оливия Колман в новом интервью рассказала, что всю жизнь «в каком-то смысле чувствовала себя небинарной» и никогда не ощущала себя «очень женственной». Актриса также поделилась деталями 25-летнего брака с Эдом Синклером и объяснила, почему, по ее словам, их отношения держатся так долго.
Оливия Колман, наиболее известная по ролям в сериале «Корона», фильме «Фаворитка» и проекте «Трепет сердца», которая уже 25 лет состоит браке с Эдом Синклером, призналась, что «никогда не чувствовала себя очень уж женственной».
Она объяснила:
«На протяжении всей моей жизни у меня были споры с людьми, потому что я всегда как будто чувствовала себя небинарной. Я никогда не ощущала себя очень женственной — именно в плане того, что я женщина. Я всегда описывала себя мужу как гея-мужчину. А он отвечает: “Да, понимаю”. И мне правда комфортно и спокойно».
Она добавила: «Я, если честно, не провожу много времени с людьми, которые очень уж убежденно гетеросексуальны».
Небинарность — это термин, которым описывают гендерную идентичность человека, находящуюся вне традиционного бинарного деления на мужчину и женщину.
Оливия и Эд поженились в 2001 году и воспитывают троих детей — Финну (20 лет), Холлу (18 лет) и еще одну 10-летнюю дочь. Они влюбились друг в друга в 1990-х, репетируя постановку Кембриджского Footlights по пьесе Алана Эйкборна Table Manners. Тогда Оливия училась на педагога в колледже Хомертон при Кембриджском университете.
Эд начинал как актер, а затем стал сценаристом и кинопродюсером. Он написал драматический сериал Landscapers с Оливией и Дэвидом Тьюлисом в главных ролях, а недавно выступил продюсером фильма The Roses, где Оливия и Бенедикт Камбербэтч играют супругов, находящихся «в состоянии войны».
Вспоминая, как впервые увидела Эда, Оливия добавила: «Я была на двух репетициях, и там не было никого особенно привлекательного. А потом я вошла и увидела его левый профиль. Тогда он курил сигаретку, сидел, закинув ногу на ногу, у него такая милая горбинка на носу — я увидела его в профиль и просто подумала: “О боже, я выйду за него замуж”. Это были настоящие “удары молнии”: вот он, вот он! Бедняга, он еще не знал».
В типичной для себя самоироничной манере Оливия сказала, что она очень ясно помнит тот момент, а вот у него таких воспоминаний нет: «Он правда не может это вспомнить», — призналась она.
Ранее, в 2013 году, она говорила Daily Mail:
«Нам с мужем очень повезло. Мы встретились, когда у нас ничего не было, и уже тогда любили друг друга. Так что у нас все было в порядке. Нам было по 20, и он тоже был актером. Если встречаешь человека в таком возрасте — тогда все хорошо».
В прошлом году Оливия раскрыла неожиданный секрет своего долгого брака, признавшись, что они не ссорятся. «В следующем году будет 25-летие нашей свадьбы. Мы вместе 31 год», — сказала Оливия.
На вопрос, почему, по ее мнению, они так долго вместе, она ответила: «Мы не из тех, кто много ругается, хотя, как говорят, это не очень-то полезно. За эти годы — правда, довольно поздно — мы научились иногда думать так: если что-то раздражает, просто подожди. Это подходит не всем, я понимаю, но мне кажется, гораздо лучше дождаться спокойного момента и сказать: “Можем поговорить про тот эпизод? Мне это показалось немного странным — нормально ли, что я об этом говорю? И да, в тот день я немного разозлилась…”».
Актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль в 2018 году за фильм «Фаворитка» (где она снималась вместе с Эммой Стоун), добавила, что спустя столько лет по-прежнему испытывает к Эду физическое влечение. «Он мой лучший друг, и он мне нравится — это довольно приятно», — сказала она.
Ранее Оливия говорила, что дома он играет очень поддерживающую роль. «Он всегда рядом, когда мне кажется, что я плохо справилась или что-то сделала не так — мы поддерживаем друг друга», — отмечала она.
Шутя о том, что Эд сменил актерскую карьеру на сценарную, она добавила: «Мы очень рано поняли, что так намного лучше: он — писатель, я — актриса, и мы об этом не говорим. Гораздо проще не обсуждать работу».