52-летняя актриса Оливия Колман: "Я описываю себя мужу как гея-мужчину, и ему это понятно"

На вопрос, почему, по ее мнению, они так долго вместе, она ответила: «Мы не из тех, кто много ругается, хотя, как говорят, это не очень-то полезно. За эти годы — правда, довольно поздно — мы научились иногда думать так: если что-то раздражает, просто подожди. Это подходит не всем, я понимаю, но мне кажется, гораздо лучше дождаться спокойного момента и сказать: “Можем поговорить про тот эпизод? Мне это показалось немного странным — нормально ли, что я об этом говорю? И да, в тот день я немного разозлилась…”».