Viva Forever! Участницы Spice Girls собрались в доме Виктории Бекхэм на посиделки и спели свой хит

Она напомнила, что в 2019 году группа отправилась в тур и дала концерты на больших стадионах Великобритании, что было невероятно эмоциональным переживанием. Мел Си подчеркнула, что группа гордится достигнутым, и отметила, что Spice Girls теперь полюбило и новое поколение, поэтому она с удовольствием снова вышла бы на сцену вместе с остальными коллегами. Она добавила, что участницы обсуждают различные возможности, однако очень осторожны, так как хотят, чтобы все было правильно и слаженно.