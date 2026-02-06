Viva Forever! Участницы Spice Girls собрались в доме Виктории Бекхэм на посиделки и спели свой хит
Участницы группы Spice Girls воссоединились в доме Виктории Бекхэм, чтобы отметить 30-летие дебютного альбома. Даже Виктория спела с группой, хотя отказывалась от тура в 2019-м. Однако и на этот раз одна участница отсутствовала.
В семье Виктории Бекхэм сейчас переживают серьезный кризис в отношениях со старшим сыном Бруклином (26). Но несмотря на проблемы в личной жизни, она согласилась на небольшую встречу с бывшими коллегами по Spice Girls, чтобы немного попеть. Более того, эта встреча состоялась в лондонском доме Виктории. Участницы собрались в столовой, чтобы отметить 30-летие выхода первого альбома группы, и все вместе исполнили когда-то столь популярную композицию "Viva Forever".
В душевной встрече не участвовала Мел Би (50), так как у нее натянутые отношения с Джери Холливелл-Хорнер (53). Кроме того, Мел Би сейчас находится на медовом месяце на Маврикии вместе со своим мужем Рори Макфи. Тем не менее даже она недавно призналась, что с удовольствием снова увидела бы группу вместе, и даже поставила "лайк" под комментарием о возможном воссоединении Spice Girls, тем самым подогревая надежды фанатов.
Пока дамы пели, младший сын Виктории Круз (20) играл на гитаре, его подруга Джеки Апостел (29) сидела за столом, а личные повара семьи наблюдали за происходящим из кухни через стеклянные двери.
Присущее семье Бекхэм чувство юмора продемонстрировал и сын Ромео (23), который прокомментировал видео: "Звучит так, будто они уже делали что-то подобное раньше". А Круз пошутил, что нашел разогревающую группу для собственных концертов, и подогрел интригу, серьезно добавив, что в этом году маминой группе предстоит нечто захватывающее — пусть подписчики сохраняют бдительность.
Первый концерт группы Spice Girls после воссоединения 24 мая 2019 года
Участницы группы уже некоторое время дразнят фанатов, намекая, что планируются новые проекты. В ноябре прошлого года Мел Си участвовала в передаче "Good Morning America", где рекламировала свой девятый сольный альбом "Sweat", и ее спросили о возможном воссоединении Spice Girls. Скрестив пальцы, она сказала, что по-прежнему настроена оптимистично, поскольку в 2026 году исполнится 30 лет со дня выхода дебютного альбома.
Она напомнила, что в 2019 году группа отправилась в тур и дала концерты на больших стадионах Великобритании, что было невероятно эмоциональным переживанием. Мел Си подчеркнула, что группа гордится достигнутым, и отметила, что Spice Girls теперь полюбило и новое поколение, поэтому она с удовольствием снова вышла бы на сцену вместе с остальными коллегами. Она добавила, что участницы обсуждают различные возможности, однако очень осторожны, так как хотят, чтобы все было правильно и слаженно.
Первое публичное появление группы Spice Girls после воссоединения
Spice Girls была основана в 1994 году, но славу обрела в 1996 году с песней "Wannabe", которая стала хитом номер один в 37 странах. Группа занимала первое место в британских чартах девять раз и выпустила два альбома, достигших первого места.