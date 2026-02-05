Без радикальных процедур: что помогает королеве Дании сохранять ровную и упругую кожу после 50

По словам доктора Элли, главное — с самого начала выстроить правильные цели. «То, что мы видим у королевы Мэри, — это не стремление выглядеть моложе, а отражение отличного состояния кожи», — говорит она. «Ее лицо выглядит сияющим, чистым и с ровным тоном — это признаки кожи, о которой заботились долгие годы, а не пытались “исправить” позже. Такой эффект не бывает результатом быстрых решений: он достигается регулярностью и умеренностью».