Без радикальных процедур: что помогает королеве Дании сохранять ровную и упругую кожу после 50
Несмотря на плотный график, поздние приемы и официальные мероприятия, 54-летняя королева Дании Мэри выглядит отдохнувшей и сияющей. По словам дерматологов, ее главный секрет — не «быстрые процедуры», а системный уход, защита от солнца и сохранение коллагена, которые позволяют коже оставаться упругой и свежей даже после 50 лет.
Хотя супруга короля Фредерика, которой 5 февраля исполнилось 54 года, всегда появляется на официальных мероприятиях с макияжем, очевидно, что секрет красивого макияжа — в ухоженной коже. Не берясь рассуждать о возможных косметологических процедурах или эстетических вмешательствах, издание HELLO! обратилось к двум лондонским экспертам по уходу за кожей — доктору Элли Сатеи и доктору Барбаре Кубицкой. Они объяснили, как можно поддерживать сияющую кожу в возрасте за 50, чтобы выглядеть так же свежо, как датская королева.
Правильный подход к уходу
По словам доктора Элли, главное — с самого начала выстроить правильные цели. «То, что мы видим у королевы Мэри, — это не стремление выглядеть моложе, а отражение отличного состояния кожи», — говорит она. «Ее лицо выглядит сияющим, чистым и с ровным тоном — это признаки кожи, о которой заботились долгие годы, а не пытались “исправить” позже. Такой эффект не бывает результатом быстрых решений: он достигается регулярностью и умеренностью».
Доктор объясняет, что с возрастом гормональные изменения естественно влияют на плотность коллагена, уровень увлажнения и эластичность. «В ее случае особенно заметно, насколько хорошо сохранен кожный барьер: кожа выглядит спокойной и увлажненной», — отмечает она. «Это, скорее всего, результат длительной защиты от солнца, дисциплинированного домашнего ухода и процедур, которые укрепляют кожу, а не перегружают ее».
Коллаген — ключевой фактор
Доктор Барбара Кубицкая, в свою очередь, подчеркивает: для женщин старше 50 важнее поддерживать кожу на клеточном уровне, а не стремиться к внешним “эффектам”, и в основе этого — здоровье коллагена.
«Коллаген необходим для прочности кожи, ее упругости и общего качества, и его сохранение широко признается ключевым фактором красивого взросления», — говорит доктор Барбара. «Вместо того чтобы гнаться за краткосрочными результатами, важнее сохранять внутреннюю структуру кожи, чтобы она оставалась устойчивой, плотной и сияющей на протяжении многих лет. В этой философии фокус — на сохранении свежести и жизненности. Кожа выглядит отдохнувшей, сбалансированной и ухоженной, при этом ничто не указывает на какое-либо вмешательство».