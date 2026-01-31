А когда-то снимались вместе: Михалков выгнал Дапкунайте из Союза кинематографистов России

То же решение коснулось продюсера и медиаменеджера Александра Роднянского, а также еще пяти деятелей киноиндустрии: актеров Алексея Горбунова и Елены Кучеренко, режиссеров Аркадия Когана и Ульяны Шилкиной и продюсера Анастасии Павлович. Всего из состава Союза были исключены семь человек. Постановление подписал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, который на этом же съезде был переизбран на новый срок.