А когда-то снимались вместе: Михалков выгнал Дапкунайте из Союза кинематографистов России
Актриса Ингеборга Дапкунайте больше не является членом Союза кинематографистов России. Такое решение было принято на съезде организации, который прошел 22 декабря 2025 года.
То же решение коснулось продюсера и медиаменеджера Александра Роднянского, а также еще пяти деятелей киноиндустрии: актеров Алексея Горбунова и Елены Кучеренко, режиссеров Аркадия Когана и Ульяны Шилкиной и продюсера Анастасии Павлович. Всего из состава Союза были исключены семь человек. Постановление подписал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, который на этом же съезде был переизбран на новый срок.
Исключение Ингеборги Дапкунайте выглядит особенно символичным, учитывая ее многолетнюю связь с российским кино и личную профессиональную историю с Михалковым. В разные годы актриса снималась в проектах, связанных с его именем, и была частью того круга артистов, которые формировали лицо российского кинематографа 1990–2000-х годов. Например, Дапкунайте и Михалков играли супругов в оскароносной драме "Утомленные солнцем".
В 2022 году Ингеборга Дапкунайте публично выступила против российского вторжения в Украину и покинула Россию. Позже она рассказывала об этом, в том числе в интервью кинокритику Антону Долину. После отъезда актриса практически не появлялась в российском публичном поле.
Александр Роднянский, гражданин Украины и известный кинопродюсер, также покинул Россию после начала полномасштабной войны и открыто высказывается против российской агрессии. В октябре 2022 года Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов. В октябре 2024 года московский суд заочно приговорил Роднянского к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении так называемых фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.
Украинский актер Алексей Горбунов с 2014 года живет и работает на Украине, полностью прекратив сотрудничество с Россией, занимая жесткую проукраинскую позицию. Он активно поддерживает ВСУ, выступает с концертами для военных и снимается в украинских проектах, разорвав все связи с российским кинематографом.
В Союзе кинематографистов заявляют, что решение об исключении носит формальный характер и связано исключительно с неуплатой членских взносов. При этом съезд, на котором было принято это постановление, прошел в условиях продолжающегося оттока из России артистов и продюсеров, не согласных с официальной позицией властей.