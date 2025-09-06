Без ботокса, но с прессом: как Ингеборга Дапкунайте сохраняет свежесть и форму в 62 года
Ингеборга Дапкунайте давно воспринимается публикой как воплощение легкости, интеллекта и утонченности. При этом за внешней хрупкостью —колоссальная самодисциплина, жизнелюбие и активная жизненная позиция. Как 62-летней актрисе, которая не меняется, кажется, уже лет 20, удается сохранять свежий вид, энергию и внутреннюю гармонию?
«Мне разрешали все — поэтому я ничего и не делала»
Детство Дапкунайте прошло в музыкальной семье: тетя играла на арфе, дядя — на флейте, бабушка работала в оперном театре. В доме царила атмосфера свободы и уважения к интересам ребенка. «Меня не заставляли никогда ничего делать, — вспоминает она. — Я выросла в семье музыкантов. Конечно, можно сказать, что меня очень баловали».
От вредных привычек актрису не отговаривали — но, возможно, именно это и стало профилактикой. «Мне разрешали и пить, и курить — пожалуйста. Наверное, поэтому я не делаю ни того, ни другого», - резюмирует Дапкунайте.
Спорт по-вильнюсски: катание по воде и баскетбол
С раннего возраста Ингеборга вела активную жизнь — занималась плаванием, легкой атлетикой, играла в баскетбол. «Вы же невысокого роста!» — удивляются люди. «Ну, как видите, баскетболистка великая из меня не вышла, — смеется актриса. — Одно время занималась фигурным катанием даже. Но в Вильнюсе не было искусственного льда, катались зимой, по замерзшей воде — внизу лед, а сверху вода».
В памяти — красный мамин свитер, деревянная переодевалка на стадионе «Жальгирис» и прилипшие к рейтузам куски льда. «Пальцы на ногах были скрючены, и ноги жутко болели от холода», — вспоминает она.
Девочка не «болела» сценой, но, тем не менее, после школы решила попробовать свои силы в актерском мастерстве и поступила на театральное отделение Литовской консерватории. Девушка всегда казалась себе некрасивой, в зеркале ей виделись кривые ноги, чрезмерная худоба, жуткие волосы, поэтому отсутствие эффектной внешности она задумала компенсировать актерским талантом. Как мы видим, получилось!
Красота без ботокса
Сегодня Ингеборга, конечно, думает совсем иначе и признается: ей повезло с генетикой. «Моя бабушка дожила до 103 лет без единой морщины. Один-единственный совет у нее был — лицо надо очищать утром и вечером. И я ему следую». Однако уход не ограничивается лишь умыванием. Дапкунайте избегает солнца — «не люблю жариться, держусь в тени» — и регулярно посещает косметолога.
Актриса не чурается и народных средств: «В советские времена на репетиции спектакля в Чикаго я призналась американским коллегам, что вместо маски для волос наношу майонез. В Москве с кондиционерами было плохо». А гель для укладки она заменяла киселем из льняного семени: «Сбежался весь гримерный цех, записывали рецепт: “Мы тоже так будем делать!”»
До сих пор Ингеборга часто сама ухаживает за собой. «Я и челку могу сама подрезать, и плойкой волосы уложить. Но не всегда удачно. Как-то смотрю телевизор и думаю: “Что это за Фрекен Бок сидит?” А это, оказывается, я!»
Возраст — это цифра, не определение
Актриса не придает особого значения возрасту, но не любит называть цифру вслух: «Я не хочу думать о цифрах, потому что это какое-то определение чего-то. Ну, типа, Земля обошла Солнце столько-то раз?» И добавляет: «Когда ребенок проживает один день — для него он равен всей жизни. А у моей бабушки в сто лет день был очень короткий, потому что у нее было уже очень много дней».
Однако, признает она, возрастные рамки в профессии есть: «Когда я собираюсь что-то играть, думаю: “Ну я это не могу, это уже не мой возраст”». С осознанием приходит и смирение: «Очень приятно думать, что я безлимитна, но это не так. Надо соотносить свои лимиты».
«Съесть сосиску могу»
Если посмотреть на фотографии Ингеборги 20-летней давности, но большего отличия в них можно и не увидеть! Актриса как была стройной и утонченной, так и осталась. А все потому, что еда для нее не является чем-то вожделенным. «Про питание я ничего хорошего или плохого не могу сказать, кроме того, что я ем для того, чтобы функционировать, а не функционирую для того, чтобы есть», – рассказывала Дапкунайте. И добавляла: «Все не ем, конечно. Но съесть сосиску могу. Пусть и не каждый день. Но это другой вопрос. Впрочем, на строгих диетах не сижу».
«Только железо!»
Сегодня Ингеборга живет активной жизнью: «Обожаю пешие прогулки, люблю кататься на роликах». Недавнее открытие — старый аэропорт в Берлине, превращенный в роллердром: «Где жители катаются по взлетным полосам на чем только можно — скейтбордах, самокатах, велосипедах. Это очень круто!»
Кроме того, она всерьез увлеклась планеризмом и всегда находит время для физических упражнений. Сложно поверить, что Ингеборга обожает тягать железо! «Мне очень нравится ходить в качалку. Час пролетает незаметно», - говорила актриса, а однажды даже показывала свой пресс журналисту. «Мне сказали, что маленьких квадратиков у меня не будет, но вот такие большие – это реально. Естественно, я не буду чемпионом по бодибилдингу, но сам процесс мне нравится. Не знаю почему. Вот бегать мне неинтересно или на велосипеде кататься. Только железо! Кстати, йога – тоже неплохо. Иногда посещаю занятия. У меня и учитель есть. Но... железо при моей хрупкости мне нужно больше, как ни парадоксально. Мои мышцы хотят именно этого».
К тому же в 2017 году Дапкунайте впервые стала мамой – ее сыну Алексу сейчас 8 лет. Конечно же, ребенок не даст заскучать, поэтому актриса всегда в движении! И к жизни относится просто. «Я живу, как живется, — говорит она. — Если я в силах что-либо изменить, то я это меняю. Но чаще все меняется не по моей воле, а просто по стечению тех или иных обстоятельств».