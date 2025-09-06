Без ботокса, но с прессом: как Ингеборга Дапкунайте сохраняет свежесть и форму в 62 года

Если посмотреть на фотографии Ингеборги 20-летней давности, но большего отличия в них можно и не увидеть! Актриса как была стройной и утонченной, так и осталась. А все потому, что еда для нее не является чем-то вожделенным. «Про питание я ничего хорошего или плохого не могу сказать, кроме того, что я ем для того, чтобы функционировать, а не функционирую для того, чтобы есть», – рассказывала Дапкунайте. И добавляла: «Все не ем, конечно. Но съесть сосиску могу. Пусть и не каждый день. Но это другой вопрос. Впрочем, на строгих диетах не сижу».