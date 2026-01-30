79-летняя актриса Сьюзан Луччи после сердечного приступа вышла в свет и удивила худобой
79-летняя Сьюзан Луччи появилась на мероприятии American Heart Association в красном платье и рассказала, что помогает ей держать форму. После двух установок стента актриса напоминает: нельзя игнорировать симптомы.
Икона мыльных опер приехала в красном платье без бретелей длиной до пола. Образ дополнили заметная подвеска на цепочке, красная бархатная сумочка и золотые серьги-кольца.
79-летняя актриса выглядела очень стройной в облегающем платье — во многом благодаря тому, что она придерживается средиземноморской диеты, где акцент делается на полезные для сердца продукты: рыбу, оливковое масло, фрукты и овощи.
Ранее Сьюзан рассказывала HELLO! о своем режиме и любимых полезных продуктах.
«Начинаю день с кофе, а потом весь день пью горячую воду с лимоном, - говорила она. - Мое питание в целом - это средиземноморская диета: много свежих фруктов и овощей и рыбы. И еще я почти каждое утро занимаюсь пилатесом».
По словам актрисы, перейти на более здоровое питание ее подтолкнул тревожный эпизод в 2018 году, когда у нее случился сердечный приступ. Во время шопинга у нее появились одышка и давление в груди, после чего ее срочно доставили в больницу и прооперировали.
Сьюзан установили стент, и она быстро восстановилась. Спустя четыре года симптомы повторились, но она сначала не придала им значения и попыталась «перетерпеть».
«Я не могла поверить. И после того как три года говорила женщинам не бояться звонить врачу и ставить себя в список дел, я сама вернулась к старой привычке», — рассказывала она People.
«Даже мой кардиолог говорил: если посмотреть на меня, никогда бы не подумали, что я “сердечная пациентка”, - добавила актриса. - И, как многие женщины, я думала: “У меня слишком много дел. Сейчас пройдет”. Я не хотела беспокоить кардиолога».
В итоге ей поставили второй стент. «Я чувствую себя очень хорошо. Я всегда наблюдаю за собой, что происходит. Пока все в порядке», — сказала она изданию о восстановлении. «Пока все в порядке».
Позже в интервью Fox News актриса отмечала, что после этого продолжает придерживаться средиземноморской диеты. «Доктор сказал мне: “Продолжайте делать то, что делаете — это даст хороший результат”», — вспоминала она. «Я иногда позволяю себе пасту и углеводы. Я люблю сыр, но ем его очень мало, почти никогда. Я люблю мороженое, но в меру. Все дело в умеренности».
«Мой муж был шеф-поваром, обучался в Европе, — добавила она. — Я ела все, что он готовил… и у меня поднялся холестерин».
В конце Сьюзан оставила важное напоминание для своих поклонников — ставить здоровье в приоритет. «Мой посыл женщинам — прислушивайтесь к своему телу, — сказала она. — Всегда ставьте себя в список дел. Мы даже не включаем себя туда. Мне повезло, что я могу рассказать свою историю».