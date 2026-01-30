79-летняя актриса Сьюзан Луччи после сердечного приступа вышла в свет и удивила худобой

Позже в интервью Fox News актриса отмечала, что после этого продолжает придерживаться средиземноморской диеты. «Доктор сказал мне: “Продолжайте делать то, что делаете — это даст хороший результат”», — вспоминала она. «Я иногда позволяю себе пасту и углеводы. Я люблю сыр, но ем его очень мало, почти никогда. Я люблю мороженое, но в меру. Все дело в умеренности».