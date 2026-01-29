Королева в ярости: оказывается, Елизавета II однажды при свидетелях бросила в мужа туфлю

«Филипп тоже нередко был довольно резок со своей женой, — отметила Сьюард. — Он везде ездил на максимальной скорости, что делало ее нервной. Она начинала глубоко дышать, а он говорил ей: "Если ты продолжишь так дышать, я высажу тебя из машины". Однажды кто-то, сидевший рядом с ней, спросил: "Почему ты его не одернешь?" Она ответила: "Потому что я знаю — он остановит машину и высадит меня!"»