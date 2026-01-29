Королева в ярости: оказывается, Елизавета II однажды при свидетелях бросила в мужа туфлю
За фасадом королевской идиллии скрывались бурные сцены: по словам биографов, Елизавета II в разгар ссоры метала в принца Филиппа туфлю, а камеры случайно стали свидетелями скандала.
Хотя брак королевы Елизаветы II и принца Филиппа всегда казался гармоничным, в покоях дворца и не только не обходилось без резких словесных перепалок и порой довольно взрывных ссор.
Писатель Роберт Джобсон, который на протяжении десятилетий собирал закулисные истории о доме Виндзоров, в своей новой книге «The Windsor Legacy» описывает один жаркий конфликт в 1954 году, когда пара во время королевского тура находилась в Австралии.
«Филипп выскочил из коттеджа, а королева побежала за ним, бросая ему вслед теннисную ракетку и туфлю», — написал Джобсон.
«Затем она заметила съемочную группу, схватила его, затащила обратно внутрь и захлопнула дверь. Киноотдел Содружества прибыл, чтобы снять королевскую встречу с коалами. Вместо этого они стояли, застыв на месте. Позже Елизавета вышла из коттеджа — на этот раз улыбаясь», — писал он. «Извините за небольшой инцидент, — сказала она. — Такое бывает в каждом браке. Ну, что бы вы хотели, чтобы я сделала?» По словам Джобсона, эти кадры «исчезли».
Королевский брак не всегда был идеальным даже тогда, когда работали камеры, подчеркнул эксперт по королевской семье Ян Пелхэм Тернер. «Съемочная группа за пределами бунгало могла слышать грандиозный скандал между Филиппом и Елизаветой, пока камеры крутились», — сказал Тернер. «Очень рассерженная Елизавета метала ему в голову и теннисную ракетку, и туфлю. Иногда Филипп называл королеву "чертовой дурой". Как я знаю лично, никто не хотел оказаться в ситуации, когда он опозорил бы королеву. Она могла заморозить вас ледяным взглядом с расстояния в 15 метров».
Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард ранее говорила, что королева и герцог после поездки были измотаны и что «их нервы были сильно на пределе». «Королева вышла наружу и накричала на Филипа, требуя, чтобы он вернулся», — утверждала автор книги «Prince Philip Revealed». «Затем она схватила его и затащила обратно внутрь. Разумеется, можно представить, что измотанный пресс-секретарь того времени был смертельно напуган. Он подбежал к съемочной группе и сказал: "Мы не можем допустить, чтобы это попало на пленку. Это катастрофа. Отдайте мне пленку. Вы не должны были это снимать"».
«Филипп тоже нередко был довольно резок со своей женой, — отметила Сьюард. — Он везде ездил на максимальной скорости, что делало ее нервной. Она начинала глубоко дышать, а он говорил ей: "Если ты продолжишь так дышать, я высажу тебя из машины". Однажды кто-то, сидевший рядом с ней, спросил: "Почему ты его не одернешь?" Она ответила: "Потому что я знаю — он остановит машину и высадит меня!"»
«Но королева умела ответить сторицей, — добавила Сьюард. — Он обвинял ее в том, что она говорит глупости, а она начинала говорить загадками, пока он пытался понять, что она имеет в виду».
Елизавета, которую когда-то называли «самой желанной наследницей в мире», вышла замуж за морского офицера Филиппа Маунтбаттена в 1947 году. В то время у будущего герцога Эдинбургского было лишь «несколько грошей в кармане», писал Джобсон. Он оставался легендарно бережливым до самой своей смерти в 2021 году в возрасте 99 лет. Джобсон писал, что Филип однажды велел своему портному «перешить 52-летние брюки».
Анализируя жизнь Филиппа, Джобсон отметил, что мечта принца продолжить карьеру во флоте рухнула, когда Елизавета взошла на трон в 1952 году. «Он был известен тем, что в первые годы правления королевы часто вздыхал: "Я единственный мужчина в этой стране, у которого жена — его начальник!"» — сказала британский эксперт по королевской семье Хилари Фордич. «Ее классический публичный "выговор", который многие слышали, звучал так: "Филипп, веди себя прилично", — добавила она. — Был случай в карете, когда их сняли во время ссоры: королева бросила на него ледяной взгляд и, казалось, довольно резко ответила».
С годами те, кто работал с парой и рядом с ними, видели немало сцен, когда Филипп в конце концов говорил: «Ай, да замолчи ты уже». Королева обычно не обижалась. Вместо этого она была готова ответить колкой, но остроумной репликой. Эти истории часто рассказывали, чтобы показать, насколько жесткой и саркастичной она могла быть, когда он был прямолинеен, нетерпелив и порой груб с ней.
Тем не менее британская телеведущая и фотограф Хелена Чард сказала, что Елизавета и Филипп были глубоко преданы и Короне, и друг другу.
«Как говорят, противоположности притягиваются», — сказала Чард. «Скромная юная принцесса Елизавета и динамичный принц Филипп влюбились по уши. Рука об руку они действовали идеально сбалансированно — до момента, когда их мир неожиданно изменился. Принцу Филиппу пришлось отказаться от многообещающей морской карьеры, чтобы стать супругом королевы. Их чувство долга и преданность Короне никогда не вызывали сомнений, хотя Филиппу его роль казалась гнетущей, особенно в первые годы. Он понимал, что ее публичные обязанности всегда будут на первом месте». Эксперты по королевским делам говорят: в браке Елизаветы и Филиппа не обходилось без напряжения, однако юмор и лояльность всегда брали верх и именно они помогли этому союзу выстоять.
В 2017 году Филипп в возрасте 96 лет завершил исполнение публичных обязанностей. Последние годы он спокойно провел в коттедже с пятью спальнями в поместье Сандрингем, увлекаясь историческими книгами, акварельной живописью и визитами близких членов семьи. Принц Филипп умер в 2021 году в возрасте 99 лет. Елизавета II пережила своего супруга всего на полтора года.