Латвийская виолончелистка играет на индийских свадьбах и снимается в голливудском кино

Люди довольно часто реагируют очень эмоционально. Вот недавно смотрю — сидит девушка. Я играю только третье произведение, а она уже вся в слезах. Вот же, думаю, как ее проняло! Надо еще больше поднажать. Потому что у меня такая философия: раз уж ты заплакал, то тебе надо вволю выплакаться. Ну, я и вмазала! В перерыве смотрю — она сидит, ревет. Ну, я, конечно, к ней подошла, успокоила. И на втором отделении она уже так не рыдала. Но для меня, как для музыканта, это самый большой комплимент — когда ты можешь вот так задеть чувства человека. Я и сама очень активно работаю со своими эмоциями — все выпускаю наружу, все выплескиваю.