Херд о суде с Деппом: "Я не понимала, насколько для женщины после этого может стать хуже"
Актриса Эмбер Херд в новом документальном фильме выступила с редкими комментариями о своих юридических баталиях с бывшим мужем Джонни Деппом.
39-летняя актриса приняла участие в документальном фильме «Silenced», в центре которого — использование законов о клевете как оружия против жертв насилия. В фильме, который был показан в субботу, 24 января, на кинофестивале Sundance, Херд беседует с режиссером Селиной Майлз о последствиях широко обсуждавшихся судебных процессов о клевете, с которыми она и 62-летний Депп столкнулись.
«Эта история не обо мне», — говорит Херд в документальном фильме. «Я утратила способность говорить. Я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я не хочу рассказывать свою историю. На самом деле я больше не хочу использовать свой голос. В этом и заключается проблема».
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете. Суд состоялся в апреле 2022 года
Вспоминая судебный процесс, Херд отмечает, что сначала рассматривала возможность общения с прессой, но не осознавала, насколько тяжелыми могут быть последствия. «Я не понимала, насколько для женщины, которая использует свой голос, после этого может стать хуже», — признает актриса.
В то же время Херд подчеркивает, что ее вдохновляет мужество других женщин. «Мне придает сил видеть, как другие люди вступают в эту борьбу. Женщины, достаточно смелые, чтобы противостоять дисбалансу власти, — говорит она. — Глядя на лицо моей дочери, когда она растет и постепенно входит в этот мир… я верю, что все может быть лучше».
После того как суд постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов США за клевету в статье 2018 года в газете The Washington Post, в которой она говорила о предполагаемом домашнем насилии, актриса продала свой дом в Калифорнии и в конце 2022 года переехала жить в Испанию. Херд завершила съемки в фильме «Аквамен: Затерянное королевство» за несколько месяцев до начала судебного процесса в апреле 2022 года, и на сегодняшний день это ее последняя работа в кино.
Джонни Депп и Эмбер Херд во время выходов в свет
В декабре 2018 года Депп подал в суд на бывшую жену, требуя 50 миллионов долларов за клевету в связи со статьей, опубликованной в The Washington Post, в которой Херд утверждала, что стала жертвой домашнего насилия, не называя Деппа по имени. В свою очередь Херд подала встречный иск на сумму 100 миллионов долларов, и в ходе шестинедельного судебного процесса, который весной 2022 года транслировался по телевидению в прямом эфире, оба публично обвиняли друг друга в насилии, привлекая огромное внимание общественности.