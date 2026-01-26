Херд о суде с Деппом: "Я не понимала, насколько для женщины после этого может стать хуже"

После того как суд постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов США за клевету в статье 2018 года в газете The Washington Post, в которой она говорила о предполагаемом домашнем насилии, актриса продала свой дом в Калифорнии и в конце 2022 года переехала жить в Испанию. Херд завершила съемки в фильме «Аквамен: Затерянное королевство» за несколько месяцев до начала судебного процесса в апреле 2022 года, и на сегодняшний день это ее последняя работа в кино.