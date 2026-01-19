Умерла тайная дочь Фредди Меркьюри, о которой мир узнал лишь в прошлом году

На протяжении всей жизни Фредди был чрезвычайно скрытным и лишь за день до смерти публично объявил, что у него диагностирован СПИД — после того как в течение предыдущих 12 месяцев он неоднократно появлялся на публике, выглядя все более больным. У него были романтические отношения как с мужчинами, так и с женщинами, в том числе с Мэри Остин. Пара познакомилась, когда Мэри было 19 лет, а ему — 24 года, еще до мировой славы рокера. Они жили вместе и были помолвлены, пока Фредди не раскрыл свою гомосексуальность. Общих детей у Фредди и Мэри не было, однако позже она стала матерью двух сыновей от другого партнера и сохраняла тесную связь с певцом до конца его жизни. Считается, что она знала о дочери Фредди.