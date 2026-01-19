Умерла тайная дочь Фредди Меркьюри, о которой мир узнал лишь в прошлом году
В возрасте 48 лет умерла тайная дочь Фредди Меркьюри. Ее семья поделилась этой трагической новостью, сообщив, что женщина долгое время боролась с раком позвоночника.
Тайная дочь Фредди Меркьюри, о существовании которой стало известно в сенсационной книге, вышедшей в прошлом году, скончалась в возрасте 48 лет. О существовании тайной дочери вокалиста группы Queen стало известно незадолго до выхода книги «Love, Freddie». Женщина, называвшая себя лишь инициалом "B", доверила свою историю автору и музыкальной журналистке Лесли-Анне Джонс. Ее настоящее имя и личность никогда не были обнародованы.
Теперь, всего через несколько месяцев после этого сенсационного открытия, тайная дочь рок-музыканта ушла из жизни. Ей было 48 лет — трагично, что это всего на три года больше, чем было ее отцу на момент его смерти в 1991 году. Печальную новость подтвердила ее семья, сообщив, что женщина «мирно ушла после продолжительной борьбы с хордомой — редкой формой рака позвоночника, оставив двух сыновей девяти и семи лет».
Ее вдовец Томас в заявлении изданию Daily Mail добавил: «Теперь «B» находится вместе со своим любимым и заботливым отцом в мире мыслей. Ее прах был развеян над Альпами».
Автор книги Лесли-Анна Джонс призналась, что глубоко потрясена произошедшим. Она рассказала, что покойная стала для нее близкой подругой и обратилась к ней с одной целью — положить конец годами распространявшейся лжи о Фредди Меркьюри, оспорить искаженный рассказ о его жизни и наконец раскрыть правду.
Лесли-Анна также добавила: «В конце своей жизни это было единственное, что ее по-настоящему волновало. Все четыре года, в течение которых мы работали вместе, она была очень больна. Но у нее была миссия. Она всегда ставила себя и свои потребности на последнее место».
В прошлом году автор раскрыла, что Фредди в 1976 году тайно стал отцом ребенка, родившегося в результате внебрачной связи. Тогда она сказала: «После четверти века, проведенной за изучением и написанием книг о Фредди Меркьюри и освещением гастролей Queen, мне казалось, что я знаю о нем почти все. Я ошибалась. Многолетняя работа вместе с его единственным ребенком и ближайшей родственницей над книгой, рассказывающей его подлинную историю его собственными словами и словами его дочери, стала величайшей честью в моей профессиональной жизни. Я никогда не могла представить себе этого скрытого Фредди. Но он был настоящим».
После смерти женщины Лесли-Анна раскрыла и другие детали о тайной дочери рок-иконы, утверждая, что Фредди называл ее «Биби» и посвятил ей несколько песен. Утверждается, что рокер также называл ее «trésor» (по-французски — «сокровище») и «маленьким лягушонком». Существует мнение, что песни Queen «Don’t Try So Hard» и «Bijou» посвящены его тайной дочери, с которой у певца была очень тесная связь вплоть до его смерти в 1991 году.
Сообщается, что звезда «We Will Rock You» стал отцом девочки после короткого и неожиданного романа в 1976 году с женой одного из своих близких друзей. Хотя существование ребенка строго скрывалось, правду знали лишь избранные — родители певца, сестра, участники группы и его многолетняя доверенная подруга Мэри Остин.
Поскольку личность дочери Фредди не была обнародована, стали известны лишь некоторые детали о ней — в том числе то, что она жила в Европе, работала в сфере здравоохранения и сама была матерью. Рассказывая о своей связи с Фредди, она говорила, что выросла в любящей семье, но всегда знала, что музыкальная икона — ее отец. Перед смертью от пневмонии, вызванной СПИДом, в 1991 году Фредди якобы передал своей дочери 17 томов своих личных дневников. Она годами хранила их в тайне, а затем передала автору Джонс, и они стали основой сенсационной книги.
На протяжении всей жизни Фредди был чрезвычайно скрытным и лишь за день до смерти публично объявил, что у него диагностирован СПИД — после того как в течение предыдущих 12 месяцев он неоднократно появлялся на публике, выглядя все более больным. У него были романтические отношения как с мужчинами, так и с женщинами, в том числе с Мэри Остин. Пара познакомилась, когда Мэри было 19 лет, а ему — 24 года, еще до мировой славы рокера. Они жили вместе и были помолвлены, пока Фредди не раскрыл свою гомосексуальность. Общих детей у Фредди и Мэри не было, однако позже она стала матерью двух сыновей от другого партнера и сохраняла тесную связь с певцом до конца его жизни. Считается, что она знала о дочери Фредди.
Солист группы Queen Фредди Меркьюри (1946-1991)
Для книги «Love, Freddie» «B» передала написанное от руки письмо, в котором говорилось: «Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. С момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни у нас были очень близкие и наполненные любовью отношения. Он обожал меня и был мне полностью предан. Обстоятельства моего рождения многим могут показаться необычными или даже шокирующими. Но это никогда не уменьшало его решимости любить меня и заботиться обо мне. Он лелеял меня как самое большое сокровище».
Музыкальная журналистка и автор книги «Love, Freddie» Лесли-Анна Джонс также рассказала, что поначалу сомневалась, когда «B» обратилась к ней. «Моей первой реакцией было усомниться во всем, — сказала она, — но теперь я полностью убеждена: она не фантазер».