На улице Бривибас загорелся троллейбус 4-го маршрута.
В пятницу троллейбусы не могли сами заехать на Воздушный мост; один троллейбус загорелся

Сегодня днем в Риге возникли проблемы у грузовых автомобилей и общественного транспорта при подъеме Воздушный мост, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

С этой проблемой столкнулись троллейбусы — их приходилось подтягивать на мост, чтобы помочь преодолеть подъем, поскольку проезжая часть стала скользкой.

Также в пятницу во второй половине дня на движение общественного транспорта повлиял и пожар в троллейбусе 4-го маршрута на улице Бривибас. Это подтвердила руководитель отдела общественных связей Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Она сообщила LSM.lv, что в троллейбусе появилось задымление и пламя в моторном отсеке, что водитель вовремя заметил и самостоятельно потушил. Пострадавших в происшествии нет.

Как уже сообщалось, сегодня по всей Латвии, в том числе в Риге, идет сильная метель, из-за чего движение стало медленнее, а также происходят ДТП, которые еще больше осложняют ситуацию на дорогах.

