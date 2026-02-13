В пятницу троллейбусы не могли сами заехать на Воздушный мост; один троллейбус загорелся

Также в пятницу во второй половине дня на движение общественного транспорта повлиял и пожар в троллейбусе 4-го маршрута на улице Бривибас. Это подтвердила руководитель отдела общественных связей Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Она сообщила LSM.lv, что в троллейбусе появилось задымление и пламя в моторном отсеке, что водитель вовремя заметил и самостоятельно потушил. Пострадавших в происшествии нет.