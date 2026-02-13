4 знака зодиака, чья личная жизнь кардинально изменится в День святого Валентина

Хватит изображать неприступность, Овен. В этот День святого Валентина правда выйдет наружу: вам тоже нужны любовь и близость. Переход Сатурна в ваш знак делает вас серьёзнее и заставляет задуматься о собственных желаниях. Возможно, вам трудно признаться партнёру или самому себе в том, чего вы действительно хотите.