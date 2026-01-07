Невероятная форма в 52 года: Хайди Клум в бежевом бикини сняла тренировку на отдыхе

За последние годы Клум также комментировала разговоры о ее питании и тренировках. В 2023 году обсуждения вызвало ее заявление о том, что она якобы ест всего 900 калорий в день, а также данные о ее весе и поддержании формы. Позже она уточнила, что не считает калории постоянно: «Я не думаю, что мне когда-либо приходилось считать калории в жизни. Не верьте всему, что читаете. Я не считаю калории». Вместо этого она говорит о дисциплине в питании и привычке выбирать более здоровые варианты. Например, в интервью Red Magazine она упоминала нежирный завтрак: три яйца пашот в теплом курином бульоне. «Сначала мне нужно было быть дисциплинированной в еде, а теперь я просто привыкла. Выборов много — просто выбирайте правильные. Тогда не будет постоянной борьбы», — объясняла она.