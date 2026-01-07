Невероятная форма в 52 года: Хайди Клум в бежевом бикини сняла тренировку на отдыхе
Хайди Клум снова доказывает, что возраст — это всего лишь цифра, напоминая поклонникам: уверенность в себе, дисциплина и забота о себе не выходят из моды.
В Instagram Хайди Клум выложила ролик, на котором занимается на улице в бежевом бикини, выполняя упражнения с эластичной лентой у бассейна. На заднем плане — панорамный вид на океан и Сент-Бартс, солнце бликует на воде, а сама сцена напоминает съемку для рекламной кампании. Саундтреком стала песня Бритни Спирс «Work B**ch», которая точно совпала с настроем видео.
В ролике судья America’s Got Talent демонстрирует пресс и проработанные ноги, уверенно выполняя упражнения. Тренировка проходила во время романтического отпуска с мужем Томом Каулитцем, за которого Клум вышла замуж в 2019 году.
Поклонники быстро заполнили комментарии комплиментами, отмечая ее приверженность спорту и то, как молодо она выглядит. Многие поддержали ее за открытое отношение к собственному телу и за то, что она делает акцент на силе и форме, а не на попытках что-то скрывать. Клум — мама четверых детей и давно знакома с работой в купальниках: значительную часть карьеры она снималась для брендов белья, включая Intimissimi и Victoria’s Secret.
Говоря о своем отношении к телу, Хайди ранее рассказывала People: «Я фотографируюсь обнаженной или в белье с 1992 года, задолго до Instagram. Для меня это не новость. Последние 15 лет другие люди делают то, что я делаю уже 30 лет. Вместо того чтобы быть в маленьких трусиках в журнале, я в Instagram. Это одно и то же». Она также отмечала, что ей комфортно с собственным телом: «Когда я загораю у себя во дворе, я могу быть без верха. Я европейка… мои дети не знают меня другой».
За последние годы Клум также комментировала разговоры о ее питании и тренировках. В 2023 году обсуждения вызвало ее заявление о том, что она якобы ест всего 900 калорий в день, а также данные о ее весе и поддержании формы. Позже она уточнила, что не считает калории постоянно: «Я не думаю, что мне когда-либо приходилось считать калории в жизни. Не верьте всему, что читаете. Я не считаю калории». Вместо этого она говорит о дисциплине в питании и привычке выбирать более здоровые варианты. Например, в интервью Red Magazine она упоминала нежирный завтрак: три яйца пашот в теплом курином бульоне. «Сначала мне нужно было быть дисциплинированной в еде, а теперь я просто привыкла. Выборов много — просто выбирайте правильные. Тогда не будет постоянной борьбы», — объясняла она.
Что касается спорта, Хайди признает, что не следует жестким планам тренировок и не увлекается модными диетами. Во время пандемии COVID-19 она рассказывала о домашней активности: хулахуп, прыжки на мини-батуте, плавание (до 20 дорожек в день), бег и упражнения с собственным весом, например приседания. «Я и так много двигаюсь, потому что у меня четверо детей, две собаки и кот», — говорила она. Также Клум любит сочетать активность с семейным временем, например заниматься с детьми в саду, чтобы они меньше сидели у экранов.
Подход к красоте и уходу за кожей у нее тоже достаточно простой. Она предпочитает минимум макияжа, сушит волосы естественным образом и использует кокосовое масло для увлажнения волос и тела. Клум подчеркивает важность воды, отмечая, что при недостатке питья кожа теряет упругость. Единственный шаг, который она не пропускает, — снятие макияжа на ночь: «Я всегда хочу убедиться, что все смыто, чтобы поры могли “дышать” ночью. А в остальном — питание, питание и спорт, движение в целом полезны».
Супермодель также открыто высказывалась о косметологических процедурах. Она говорит, что в целом поддерживает ботокс, но не заявляла о каких-либо хирургических вмешательствах. «Кто хочет говорить о пластической хирургии и делиться — давайте мне все контакты», — шутила она. Клум также выступает против идеи, что женщины после 50 лет становятся «неактуальными», и призывает не скрывать возраст. «Красота постоянно меняется, и я принимаю эти изменения. Если все всегда одинаково — жизнь становится скучной», — говорила она.
Уверенность и принятие себя проявляются и в семейной истории: Клум сталкивалась с критикой из-за совместных кампаний в белье с дочерью Лени, но подчеркивает, что гордится ею и поддерживает ее. «Многие говорят: “Не знаю насчет того, чтобы мама и дочь делали это вместе”. А для нас? Я горжусь дочерью. И ее это устраивает», — отмечала Хайди.