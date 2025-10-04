Хайди Клум.
Мировые звезды
Сегодня 15:15
ФОТО: 52-летняя супермодель Хайди Клум на Парижской неделе моды "забыла" надеть белье
С понедельника мир следит за Неделей моды в Париже и эффектными нарядами приглашённых звёзд. Одним из самых обсуждаемых образов стала «голая» кружевная прозрачная одежда Хайди Клум.
52-летняя супермодель, словно решив перещеголять жену Канье Уэста Бьянку Цензори, появилась на показе Vetements в платье, сквозь которое отчётливо просматривалось её тело.
Смело или перебор?
Для акцента Хайди Клум отказалась от белья и прикрывала грудь в основном лишь длинными светлыми волосами. «При малейшем дуновении ветра открывался незабываемый вид», — шутят гости показа.
Для выхода 52-летняя Хайди Клум выбрала смелое прозрачное платье с кружевом.
Клум давно привыкла к критике своих смелых нарядов. На замечания она реагирует спокойно: «Мне нравится выглядеть сексуально даже в 52. Самое большое заблуждение о женщинах после 50 — будто их “списывают”. Это неправда. Мы всё ещё в центре внимания. Не прячьтесь в свои 50», — сказала она в одном из интервью.