ФОТО: 52-летняя супермодель Хайди Клум на Парижской неделе моды "забыла" надеть белье

Клум давно привыкла к критике своих смелых нарядов. На замечания она реагирует спокойно: «Мне нравится выглядеть сексуально даже в 52. Самое большое заблуждение о женщинах после 50 — будто их “списывают”. Это неправда. Мы всё ещё в центре внимания. Не прячьтесь в свои 50», — сказала она в одном из интервью.