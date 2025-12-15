Светлана Лобода завершила год в Риге: 51-й концерт, полный зал и благодарность Латвии

В уникальной концертной программе Лобода объединила хиты почти 20-летней давности с новыми, которые поселились в топах чартов за последние несколько лет. Впервые в Латвии прозвучала знаковая “Город под запретом”, ставшая одним из главных символов ранних этапов карьеры Светланы. Невзирая на то, что треку более 12 лет, даже самые юные поклонники певицы в унисон подпевали каждую строчку. “На свете”, “Жить легко” и “Облака” из мегамикса первых хитов и вовсе стали трендами у поколения зумеров, большинство из которых младше, чем сами треки. Премьерой прозвучал и самый свежий суперхит Лободы - “Не мешай”, который певица отдельно исполнила еще и акапельно в качестве интро.