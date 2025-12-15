Светлана Лобода завершила год в Риге: 51-й концерт, полный зал и благодарность Латвии
13 декабря в Xiaomi Arēna украинская артистка Светлана Лобода дала последний, 51-й концерт в этом году и завершила осенний блок своего мирового тура, в рамках которого посетила 19 стран в разных уголках мира.
Светлана Лобода появилась на сцене с культовой «Революцией», когда заполненный зал уже скандировал имя звезды. Артистка поблагодарила ставшую родной Ригу за теплый прием и призналась, что этот концерт очень особенный и для нее самой - в зале находилась семья, друзья и окружение Светланы, чье присутствие делало атмосферу теплой и домашней, несмотря на масштабы концертного зала.
В уникальной концертной программе Лобода объединила хиты почти 20-летней давности с новыми, которые поселились в топах чартов за последние несколько лет. Впервые в Латвии прозвучала знаковая “Город под запретом”, ставшая одним из главных символов ранних этапов карьеры Светланы. Невзирая на то, что треку более 12 лет, даже самые юные поклонники певицы в унисон подпевали каждую строчку. “На свете”, “Жить легко” и “Облака” из мегамикса первых хитов и вовсе стали трендами у поколения зумеров, большинство из которых младше, чем сами треки. Премьерой прозвучал и самый свежий суперхит Лободы - “Не мешай”, который певица отдельно исполнила еще и акапельно в качестве интро.
Новые визуальные, световые и режиссерские решения Светлана Лобода представила и для своих фирменных хитов, которые стали визитными карточками разных периодов творчества звезды: “Новый Рим”, “Пуля-дура”, “MоLOко”, “Девочка”, “Родной”, “40 градусов”, “Не нужна”, “Случайная”, “К черту любовь” и, конечно, “SuperSTAR”, которую Лобода исполнила на бис. Прозвучали также хиты на украинском - публика восторженно приняла “Інстинкт” и “Нафарбовані”.
“Я благодарю каждого, кто сегодня находится в этом зале за вашу любовь и поддержку. Благодарю Ригу и Латвию за то, что она стала вторым домом для меня и моей семьи. В канун Нового года очень хочется загадать, чтобы закончились все ужасы нашей эпохи и мы могли растить наших детей в чистом и светлом мире, сохранив при этом человечность”, - обратилась к залу Светлана Лобода.
Не обошлось и без маленького чуда. Представляя одну из песен, Лобода призналась, что очень любит в Риге буквально все, но зимняя погода, конечно, оставляет желать лучшего. По-доброму иронизируя касательно осенне-зимней балтийской серости и дождя, звезда предложила всему залу коллективно загадать погодных улучшений. По окончанию концерта на выходе из зала поклонников певицы ожидал полностью заснеженный город и крупные хлопья красивого снега, падающие с неба.
Уже в начале января Светлана Лобода отправится в следующий, зимний блок мирового тура, который стартует в Таиланде и Турции, а после продолжится отдельным туром в США и Казахстане. Накануне певица заявила, что возьмет длительную творческую паузу весной 2026-го.