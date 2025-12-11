30-летняя тайна раскрыта: Ричард Гир рассказывает о запрете участвовать в церемонии "Оскар"

Спустя более тридцати лет после события Гир впервые публично размышляет о том, что произошло, и о том, как он чувствовал себя из-за негласного черного списка. В новом интервью журналу Variety он подчеркнул, что никогда не держал обиды. "Я не воспринимал это лично. Не думаю, что кто-то тогда поступал злонамеренно. Я делаю то, что считаю правильным, и не хочу никому причинять вред", — сказал отец троих детей. Он добавил, что его активизм, основанный на глубокой дружбе с Далай-ламой, всегда был его ориентиром.