30-летняя тайна раскрыта: Ричард Гир рассказывает о запрете участвовать в церемонии "Оскар"
Актер Ричард Гир десятилетиями оставался вдали от сцены церемонии "Оскар", и теперь он наконец открыто рассказал о негласном наказании Голливуда. Оказывается, 75-летний Гир долгое время был нежеланным гостем церемонии Американской киноакадемии после того, как во время "Оскара" 1993 года повел себя непредсказуемо.
Тогда Ричард Гир должен был вручить награду за лучшую художественную постановку, но перед объявлением номинантов отказался читать текст с телесуфлера и начал горячую речь о нарушениях прав человека Китаем в Тибете. Более миллиарда зрителей по всему миру услышали, как он громко спрашивает, видит ли его тогдашний лидер Китая Дэн Сяопин, и призывает прекратить угнетение Тибета.
Его неожиданная речь в зале вызвала аплодисменты, но представители Киноакадемии резко ее осудили, подчеркнув, что "Оскар" должен оставаться развлекательным мероприятием, "а не трибуной мировой политики". Последствия наступили сразу — Гир исчез из списка ведущих церемонии.
Однако, как пишет The Daily Mail, Гир никогда официально не был лишен права участвовать в церемонии. Его приглашали, но он часто не мог присутствовать из-за рабочего графика. Источник, связанный с Киноакадемией, также подтвердил, что "никакого запрета не существовало". Около 20 лет Гир — убежденный сторонник независимости Тибета — негласно не допускался к сцене, даже в те годы, когда фильмы с его участием получали "Оскары" и широкое признание.
В 2002 году фильм "Чикаго", в котором он снимался, получил награду "Лучший фильм", но Гира все равно не пригласили на сцену. Лишь в 2013 году, почти двадцать лет спустя, ему снова позволили вручать награды.
За кулисами он, улыбаясь, пошутил: "Похоже, я реабилитирован. Видимо, если достаточно долго держаться рядом, они забывают, что тебя вроде как запретили".
Спустя более тридцати лет после события Гир впервые публично размышляет о том, что произошло, и о том, как он чувствовал себя из-за негласного черного списка. В новом интервью журналу Variety он подчеркнул, что никогда не держал обиды. "Я не воспринимал это лично. Не думаю, что кто-то тогда поступал злонамеренно. Я делаю то, что считаю правильным, и не хочу никому причинять вред", — сказал отец троих детей. Он добавил, что его активизм, основанный на глубокой дружбе с Далай-ламой, всегда был его ориентиром.
"Я хочу причинить вред гневу. Причинить вред исключению. Причинить вред нарушениям прав человека", — пояснил Гир. "Каждый достоин искупления... поэтому я не принимаю это на свой счет".
Гир ранее признавал, что его критика Китая повлияла и на карьеру: "Определенно есть фильмы, в которых я не могу сниматься, потому что китайцы скажут: 'Только не с ним'". Недавно ему даже сообщили, что фильм с его участием не может быть профинансирован, поскольку это разозлит Китай.
Гир, которому пожизненно запрещен въезд в Китай, также добавил, что "запрет" Киноакадемии ему не мешал. "Не приходилось больше надевать смокинг — это было вполне нормально", — пошутил он.
За эти годы Киноакадемия действительно создала список лиц, которым официально запрещено участие в церемонии из-за этических нарушений. Например, Уилл Смит был внесен в список после инцидента на церемонии 2022 года, Харви Вайнштейн — в 2017 году после обвинений в сексуальном насилии, а Билл Косби — в 2018 году после осуждения за сексуальное нападение.