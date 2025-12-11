Джонни Депп рискует стать очередной жертвой проклятия романа "Мастер и Маргарита"
Джонни Депп продюсирует англоязычную версию "Мастера и Маргариты".
Джонни Депп рискует стать очередной жертвой проклятия романа "Мастер и Маргарита"

Голливудский актер Джонни Депп займется продюсированием первой англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты" Булгакова, съемки которой стартуют в конце 2026 года. Планирует ли он сам сыграть в фильме - пока неизвестно.

Голливудский актер Джонни Депп займется продюсированием первой англоязычной экранизации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм создается усилиями компании Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грэйс Ло, которые приобрели права на экранизацию еще в 2017 году. 

Проект пока не имеет режиссера, сценариста и окончательного актерского состава. Хотя многие СМИ поспешили сообщить, что Депп сыграет одну из ролей, сам актер подтвердил лишь участие в производстве, не уточняя, появится ли он в кадре. Начало съемок запланировано на конец 2026 года.

История, которую Голливуд долго не мог получить

Роман, созданный Булгаковым в 1930-е годы и опубликованный лишь спустя десятилетия после его смерти, считается одним из величайших произведений XX века. Интерес к экранизации проявляли Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и Баз Лурман, однако ни один из проектов так и не был реализован.

На фоне громкого успеха русскоязычной версии Михаила Локшина (2024), которая вызвала споры о правах и была недоступна в США и Великобритании, англоязычная адаптация приобретает особую значимость. Дали и Ло длительное время вели судебные споры с зарубежными дистрибьюторами, утверждая, что владеют эксклюзивными правами на экранизацию.

«Проклятие» романа: мифы, совпадения и мистическая слава

«Мастер и Маргарита» ― произведение, окутанное не только литературной славой, но и тем, что поклонники называют «проклятием Булгакова». С ним связывают ряд загадочных и трагических событий, сопровождавших попытки экранизации:

  • Болезни и смерти участников ранних постановок и адаптаций.
  • Сорванные съемки и закрытые проекты у известных режиссеров.
  • Юридические войны и споры за права, из-за которых картины годами не могли выйти на экраны.
  • Необъяснимые производственные проблемы, из-за которых некоторые проекты так и не увидели свет.

Хотя рациональному объяснению все эти истории поддаются легко (от сложностей с советской цензурой до конфликтов продюсеров), мистическая тень вокруг романа стала частью его мирового культурного мифа. Теперь Голливуд снова пытается обойти «проклятие» — и любопытно, что именно Джонни Депп, актер с драматичной судьбой и репутацией «выжившего после отмены», берется за один из самых непростых романов мировой литературы.

