Джонни Депп рискует стать очередной жертвой проклятия романа "Мастер и Маргарита"
Голливудский актер Джонни Депп займется продюсированием первой англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты" Булгакова, съемки которой стартуют в конце 2026 года. Планирует ли он сам сыграть в фильме - пока неизвестно.
Голливудский актер Джонни Депп займется продюсированием первой англоязычной экранизации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм создается усилиями компании Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грэйс Ло, которые приобрели права на экранизацию еще в 2017 году.
Проект пока не имеет режиссера, сценариста и окончательного актерского состава. Хотя многие СМИ поспешили сообщить, что Депп сыграет одну из ролей, сам актер подтвердил лишь участие в производстве, не уточняя, появится ли он в кадре. Начало съемок запланировано на конец 2026 года.
История, которую Голливуд долго не мог получить
Роман, созданный Булгаковым в 1930-е годы и опубликованный лишь спустя десятилетия после его смерти, считается одним из величайших произведений XX века. Интерес к экранизации проявляли Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и Баз Лурман, однако ни один из проектов так и не был реализован.
На фоне громкого успеха русскоязычной версии Михаила Локшина (2024), которая вызвала споры о правах и была недоступна в США и Великобритании, англоязычная адаптация приобретает особую значимость. Дали и Ло длительное время вели судебные споры с зарубежными дистрибьюторами, утверждая, что владеют эксклюзивными правами на экранизацию.
«Проклятие» романа: мифы, совпадения и мистическая слава
«Мастер и Маргарита» ― произведение, окутанное не только литературной славой, но и тем, что поклонники называют «проклятием Булгакова». С ним связывают ряд загадочных и трагических событий, сопровождавших попытки экранизации:
- Болезни и смерти участников ранних постановок и адаптаций.
- Сорванные съемки и закрытые проекты у известных режиссеров.
- Юридические войны и споры за права, из-за которых картины годами не могли выйти на экраны.
- Необъяснимые производственные проблемы, из-за которых некоторые проекты так и не увидели свет.
Хотя рациональному объяснению все эти истории поддаются легко (от сложностей с советской цензурой до конфликтов продюсеров), мистическая тень вокруг романа стала частью его мирового культурного мифа. Теперь Голливуд снова пытается обойти «проклятие» — и любопытно, что именно Джонни Депп, актер с драматичной судьбой и репутацией «выжившего после отмены», берется за один из самых непростых романов мировой литературы.