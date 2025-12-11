Джонни Депп рискует стать очередной жертвой проклятия романа "Мастер и Маргарита"

Хотя рациональному объяснению все эти истории поддаются легко (от сложностей с советской цензурой до конфликтов продюсеров), мистическая тень вокруг романа стала частью его мирового культурного мифа. Теперь Голливуд снова пытается обойти «проклятие» — и любопытно, что именно Джонни Депп, актер с драматичной судьбой и репутацией «выжившего после отмены», берется за один из самых непростых романов мировой литературы.