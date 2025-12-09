Ребел Уилсон и ее латвийская жена Рамона Агрума ждут второго ребенка
Звезда фильма "Идеальный голос" (Pitch Perfect) Ребел Уилсон (45 лет) и владелица модного бренда Lemon Ve Limon Рамона Агрума (41 год) в понедельник объявили, что ждут второго ребенка.
Радостной новостью они поделились на платформе Instagram 8 декабря этого года. Рамона Агрума, которая беременна вторым ребенком пары, подтвердила особое событие серией фотографий, документирующих путь от развлечений в Диснейленде до положительного теста на беременность и растущего живота.
"От этого..." — написала она под снимками, на которых пара запечатлена во время праздничного дня в парке аттракционов вместе со своей трехлетней дочерью Ройс Лилиан Элизабет Уилсон — девочкой, которая родилась в 2022 году с помощью суррогатной матери. "До... Малыш №2 уже в пути", — продолжила она, добавив цепочку красных сердечек.
Во второй подписи Рамона добавила: "Самая счастливая новость нашей семьи. Скоро нас будет четверо! Малыш №2 в пути. Люблю тебя, Ребел Уилсон."
Комедийная актриса также поделилась новостью своей спутницы жизни в своем профиле, отметив факт, что скоро они станут семьей из четырех человек. Фанаты поспешили поздравить пару. "Потрясающе! Поздравляю тебя и Ребел", — написал один из подписчиков. Другой добавил: "Лучшие новости! Поздравляю!" "Так рада за вас всех", — прокомментировала третья фанатка.
Ребел Уилсон ранее в интервью открыто рассказывала о своем пути к материнству, включая опыт суррогатного материнства и тесную связь с партнершей в совместном воспитании дочери.
Обе женщины публично подтвердили свои отношения в июне 2022 года и с тех пор стали одной из самых трогательных супружеских пар Голливуда. Ребел и Рамона часто делятся фотографиями семейных приключений, праздничных торжеств и значимых моментов вместе с маленькой Ройс.
В 2024 году Уилсон призналась, что самое удивительное в родительстве — это "то, что ты никогда не выходишь из дома просто так, без плана". "Ты не можешь просто сказать: 'Хочу пойти в кино' и выйти за дверь. Нет, нет, нет", — объяснила актриса. "Нужно планировать, что будет с ребенком. Ребенок пойдет с тобой? Приготовлена ли еда для ребенка? Нужно договориться о режиме дня ребенка, времени дневного сна — обо всем". Уилсон продолжила: "Это постоянная ответственность. Тебе буквально нужно все планировать".
Однако звезда подчеркнула, что не представляла, сколько счастья принесет ей роль матери. "Конечно, я знала, что буду очень любить ее, потому что так хотела, чтобы она вошла в мой мир", — рассказала Ребел журналу People. "Но то, что я чувствую, когда вижу ее маленькое личико... это такая огромная любовь, что хочется бесконечно обнимать ее. Она такая милая и очаровательная".
В 2024 году Уилсон и Агрума поженились дважды. Первая свадебная церемония состоялась на Сардинии, в Италии, и дочь Ройс была их девочкой с цветами. Через несколько месяцев они провели более скромную юридическую церемонию в родном для Уилсон Сиднее, в Австралии.
Пара познакомилась в 2021 году и объявила о помолвке в феврале 2023 года. Родившаяся в Сиднее актриса в июне 2022 года открыто заявила о своей сексуальной ориентации и публично показала отношения с Рамоной, поделившись в социальных сетях нежной совместной фотографией и искренними словами. "Я думала, что ищу принца Диснея... но, возможно, все это время мне на самом деле нужна была принцесса Диснея," — написала она тогда в Instagram.