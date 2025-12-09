Ребел Уилсон и ее латвийская жена Рамона Агрума ждут второго ребенка

В 2024 году Уилсон призналась, что самое удивительное в родительстве — это "то, что ты никогда не выходишь из дома просто так, без плана". "Ты не можешь просто сказать: 'Хочу пойти в кино' и выйти за дверь. Нет, нет, нет", — объяснила актриса. "Нужно планировать, что будет с ребенком. Ребенок пойдет с тобой? Приготовлена ли еда для ребенка? Нужно договориться о режиме дня ребенка, времени дневного сна — обо всем". Уилсон продолжила: "Это постоянная ответственность. Тебе буквально нужно все планировать".