Шер собирается сыграть свадьбу накануне своего 80-летия, жених - вдвое моложе
Певица Шер, приближающаяся к 80-летнему юбилею, продолжает роман с Александром "AE" Эдвардсом, демонстрируя, что любовь не знает возрастных границ и стереотипов.
Западные СМи сообщают, что Шер снова готова идти к алтарю — почти через 50 лет после окончания её второго брака. Легендарная певица, которой в мае 2026 года исполнится 80 лет, по сообщениям, собирается выйти замуж за своего бойфренда, 39-летнего музыкального продюсера Александра “AE” Эдвардса. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит очень счастливой. Для поклонников, следящих за карьерой певицы на протяжении десятилетий, эта новость кажется логичным продолжением её жизненной философии — жить по собственным правилам и не оглядываться на стереотипы.
По данным британского издания The Mirror, пара планирует сыграть свадьбу в мае 2026 года, чтобы узаконить отношения в преддверии важного юбилея певицы. Инсайдер рассказал: «Шер ни капли не волнует их разница в возрасте, и они оба готовы посвятить себя друг другу. Она считает, что её предстоящее 80-летие — идеальный момент для них с Александром, чтобы скрепить отношения». Однако представитель Шер опроверг эти сообщения, заявив Page Six, что слухи «не соответствуют действительности». Подобные противоречивые новости нередки для голливудских романов: слухи часто опережают официальные заявления, а звёзды предпочитают сохранять личные решения в тайне до последнего.
Шер с новым возлюбленным Александром Эдвардсом
Шер открыто говорит о своих отношениях с Эдвардсом, игнорируя критику. В недавнем интервью CBS Mornings она заявила: «Какая разница. Это не они живут моей жизнью. Никто не знает, что происходит между нами, но нам просто очень весело». Она подчеркнула, что возраст никогда не был проблемой ни для одного из них, отметив, что Эдвардс часто говорит ей: «Знаешь, ты становишься старше, но дух остаётся молодым».
Шер также поделилась трогательными подробностями об отношениях с шестилетним сыном Эдвардса, Слэшем, которого он воспитывает вместе с бывшей девушкой, моделью и телеведущей Амбер Роуз. Описав ребёнка как «умного, смешного» и «настоящее сокровище», Шер призналась: «Я раньше говорила: “Боже, дай мне малыша и мужчину”, — и получила именно это». До романа с Эдвардсом Шер была дважды замужем — за Сони Боно и Греггом Оллманом — и встречалась со многими знаменитостями, включая Вэла Килмера и Тома Круза. Но новый союз, по ее словам, стал неожиданным подарком судьбы.