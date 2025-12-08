Шер собирается сыграть свадьбу накануне своего 80-летия, жених - вдвое моложе

Шер открыто говорит о своих отношениях с Эдвардсом, игнорируя критику. В недавнем интервью CBS Mornings она заявила: «Какая разница. Это не они живут моей жизнью. Никто не знает, что происходит между нами, но нам просто очень весело». Она подчеркнула, что возраст никогда не был проблемой ни для одного из них, отметив, что Эдвардс часто говорит ей: «Знаешь, ты становишься старше, но дух остаётся молодым».