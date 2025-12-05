Умер игравший злодеев голливудский актер, который принял православие и получил гражданство РФ

В 2016 году Тагава получил российское гражданство и принял православие. В интервью он рассказывал, что искал своё духовное место всю жизнь: хотя его семья приняла христианство после переезда из Японии в Америку, именно в православии он обрёл ту структуру и чёткость, которых искал. Он благодарил своего менеджера за то, что тот открывал ему веру, не навязывая её, и никогда не начинал съёмки или поездки без посещения церкви и получения благословения.