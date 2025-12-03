"Не верю, что ей 70 лет! Это какой-то сбой в матрице": вдова Дэвида Боуи Иман потрясла своим видом на красной дорожке
Модель Иман в 70 лет снова доказала, что для статуса иконы стиля возраст не имеет значения. На церемонии The Fashion Awards в Лондоне она вышла на красную дорожку в скульптурном платье Harris Reed, превратив модное шоу в урок высокой моды и тонкой эмоции — и в очередной раз напомнила, почему десятилетиями остается музой лучших дизайнеров.
На церемонии The Fashion Awards, прошедшей 1 декабря, на красной дорожке было множество потрясающих образов, но шоу однозначно украла Иман. 70-летняя сомалийская модель и вдова легендарного британского музыканта Дэвида Боуи присоединилась к Лиле Мосс, Джорджии Мэй Джаггер и Хелене Кристенсен на церемонии, которую ежегодно проводит Британский совет моды. Мероприятие также является благотворительным — в его рамках собирают средства для Education Foundation, фонда, который финансово поддерживает одаренных студентов моды.
Иман выглядела невероятно, появившись на красной дорожке в роскошном платье из коллекции Harris Reed весна/лето 2026. Поражая всех своим образом рядом с самим автором наряда, Иман вышла в корсете, подчеркивающем талию, и длинной юбке-«русалке», плотно облегающей фигуру. В соцсетях люди восторгаются внешностью модели:
- «Не верю, что ей 70. Это какой-то сбой в матрице, а не женщина».
- «Пока я в 30 выбираю, какие штаны не жмут, Иман в 70 делает конкуренцию 20-летним на красной дорожке».
- «Посмотрите на осанку, взгляд, пластику — вот что значит настоящая модель, а не фильтры и маски».
- «Я думала, что это архивное фото из 90-х, а это реальная женщина в 70. Как так вообще возможно».
- «Удивительно, как она одновременно выглядит роскошно, статно и совершенно современно. Ни капли “устаревшего” гламура».
- «Вот на кого реально хочется быть похожей с возрастом, а не на выфотошопленных инфлюенсеров».
- «Она не молодится, она просто живет в своем теле в гармонии. Отсюда и такая красота».
- «Это уровень, когда даже не думаешь про возраст — просто смотришь и наслаждаешься картинкой».
- «Если кто-то еще сомневается, что зрелая женская красота существует, пусть просто посмотрит на Иман».
Иман стала знаменитой еще в конце 1970-х годов, после того как фотограф Питер Бёрд заметил ее в 1975 году. Это привело к ее переезду в Нью-Йорк и старту модельной карьеры. С тех пор она считалась музой многих именитых дизайнеров.
Международную известность ей принесла и личная жизнь — отношения с Дэвидом Боуи. Пара познакомилась в 1990 году на свидании вслепую, которое организовал их общий друг, парикмахер Тедди Антолин, а спустя два года они поженились.
Они были вместе до самой смерти Боуи в возрасте 69 лет в 2016 году. В 2024 году в интервью InStyle Иман так говорила о своей непреходящей любви к исполнителю: «Когда люди говорят: “ваш покойный муж”, я всегда их поправляю. Он мой муж. Не “покойный”, а мой. Он по-прежнему рядом со мной. Потому что оставил огромный след в моей жизни. Он был для меня идеальным человеком, и я счастлива, что смогла пережить это в своей жизни. Я желаю каждому хотя бы однажды испытать подобную любовь».