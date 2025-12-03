"Не верю, что ей 70 лет! Это какой-то сбой в матрице": вдова Дэвида Боуи Иман потрясла своим видом на красной дорожке

Они были вместе до самой смерти Боуи в возрасте 69 лет в 2016 году. В 2024 году в интервью InStyle Иман так говорила о своей непреходящей любви к исполнителю: «Когда люди говорят: “ваш покойный муж”, я всегда их поправляю. Он мой муж. Не “покойный”, а мой. Он по-прежнему рядом со мной. Потому что оставил огромный след в моей жизни. Он был для меня идеальным человеком, и я счастлива, что смогла пережить это в своей жизни. Я желаю каждому хотя бы однажды испытать подобную любовь».