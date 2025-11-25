Не могут поделить песни "Ласкового мая": в России Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве

Продюсер категорически отрицает все обвинения и называет уголовное дело «липовым». По его словам, он сам является пострадавшей стороной в этом деле и обратился за защитой к турецким властям. «Турецкая республика взяла меня под государственную защиту. Следствие возбудило уголовное дело, и инициаторов этого дела объявили в розыск», — заявил Разин в своем Instagram. Он утверждает, что в розыск объявлены вдова Кузнецова Елена Савельева, адвокат Сергей Васильев и бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.