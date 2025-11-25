Не могут поделить песни "Ласкового мая": в России Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве
Экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обвиняется в мошенничестве на миллионы рублей и объявлен в розыск за присвоение авторских выплат, полагающихся семье Сергея Кузнецова и вдове Юрия Шатунова. Сам Разин настаивает на своей невиновности, утверждая, что права принадлежат ему, называет дело сфабрикованным и грозит ответным иском.
Следователи Главного управления МВД России заочно предъявили Андрею Разину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей (почти 5,5 млн евро), хотя окончательная сумма может измениться к концу следствия.
Разин использовал поддельный договор
Уголовное дело против Разина было возбуждено еще в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были поступать автору песен Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта Елена Савельева. «Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений», — заявила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
В случае признания вины Разину грозит до десяти лет лишения свободы.
Конфликт вокруг авторских прав на песни «Ласкового мая» длится уже несколько лет. Разин добивался признания недействительной сделки 2019 года между Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, утверждая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.
Однако районный суд признал представленный Разиным договор недействительным, тогда как подлинность соглашения между Кузнецовым и Шатуновым была подтверждена. В начале августа Оренбургский областной суд отклонил апелляцию Разина и подтвердил решение нижестоящей инстанции.
"Я сдаваться не собираюсь"
Продюсер категорически отрицает все обвинения и называет уголовное дело «липовым». По его словам, он сам является пострадавшей стороной в этом деле и обратился за защитой к турецким властям. «Турецкая республика взяла меня под государственную защиту. Следствие возбудило уголовное дело, и инициаторов этого дела объявили в розыск», — заявил Разин в своем Instagram. Он утверждает, что в розыск объявлены вдова Кузнецова Елена Савельева, адвокат Сергей Васильев и бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.
Разин настаивает, что все права на песни закреплены за ним как за автором во всех документах и решениях судов, включая международные и российские. «Я сдаваться не собираюсь, и никакие мне 10 лет не грозят», — подчеркнул продюсер в соцсетях.
По его словам, за два месяца его ни разу не допрашивали, и никаких следственных действий с ним не проводилось. Первое заседание по делу о мошенничестве назначено на 1 декабря в Таганском суде Москвы.
Группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал в 1986 году в Оренбурге. Первой популярной песней коллектива стали «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. В 1992 году группа распалась по инициативе продюсера Андрея Разина. Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года в возрасте 49 лет, вскоре после него умер и Сергей Кузнецов. После смерти артистов судебные разбирательства вокруг авторских прав на песни «Ласкового мая» продолжились с участием их наследников.