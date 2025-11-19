ФОТО: похудевшая на 43 кг 55-летняя Мелисса Маккарти раскрыла секрет потери веса
55-летняя актриса Мелисса Маккарти стала одной из самых заметных гостей церемонии ELLE Women in Hollywood, поразив публику свежим образом и ярким, смелым платьем с объемным цветочным узором.
Мелисса Маккарти привлекла к себе все взгляды на церемонии ELLE Women in Hollywood, удивив поклонников заметно похудевшей фигурой после впечатляющей потери веса на 43 кг. Звезда «Девичника в Вегасе» стала одной из главных гостей мероприятия и ее яркий образ сразу вызвал волну восхищения и похвал.
Образ дополняли платформенные сапоги цвета жженой апельсиновой корки и черный бархатный клатч — модный акцент, который пользователи в соцсетях быстро назвали «роскошным», «вдохновляющим» и «гламурным». На фотографиях с мероприятия Мелисса сияет в лучах софитов, наслаждаясь новым этапом своей стильной эволюции.
Мелисса уже много лет открыто говорит о пути, связанном с лишним весом. В интервью CBS Mornings она отметила, что ее последние перемены начались не с жестких диет, а с изменения мышления. «Я наконец сказала себе: "О, ради Бога, перестань об этом переживать", — и это, возможно, лучшее, что я сделала», — поделилась она.
«Я действительно перестала беспокоиться о весе. Перестала слишком анализировать, слишком думать, слишком стараться. Я просто перестала постоянно нервничать из-за этого, и, как ни странно, это сработало».
Хотя Мелисса никогда не связывала похудение с конкретной программой, она признала, что её вес менялся всю жизнь. В начале карьеры, получив роль Сьюки в «Девочках Гилмор», актриса попыталась похудеть на четырехмесячной жидкой диете под наблюдением врача, которая оставила ее «голодной и неуравновешенной».
Позже она призналась, что долгое время имела искаженное восприятие себя. В интервью Us Weekly она сказала: «Я была всех размеров, какие только существуют. В какие-то периоды двадцатых я была в отличной форме, но не ценила этого. Если я носила 6 или 8 размер, я думала: "Почему я не второй или четвертый?"»
Мелисса также откровенно говорила о переменах в образе жизни, которые привели к набору веса, когда она переехала в Лос-Анджелес ради актерской карьеры: «Я перестала ходить пешком и ела всякое [ругательство]», — признала она, отмечая, как быстро нездоровые привычки могут закрепиться на фоне загруженности.