ФОТО: похудевшая на 43 кг 55-летняя Мелисса Маккарти раскрыла секрет потери веса

Позже она призналась, что долгое время имела искаженное восприятие себя. В интервью Us Weekly она сказала: «Я была всех размеров, какие только существуют. В какие-то периоды двадцатых я была в отличной форме, но не ценила этого. Если я носила 6 или 8 размер, я думала: "Почему я не второй или четвертый?"»