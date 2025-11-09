Живущий в Риге российский актер Артур Смольянинов рассказал, что ему нравится в Латвии, а что - не очень
Популярный российский актер театра и кино Артур Смольянинов после начала войны в Украине эмигрировал в Латвию. Недавно он снялся в фильме Дзинтарса Дрейбергса «В сетке. Рождение легенды ТТТ». Премьера ленты состоялась 6 ноября 2025 года в Риге. Артур сыграл в фильме сотрудника КГБ, которому поручено курировать женский баскетбол. Актер рассказал изданию Kas Jauns Avīze о том, как ему живется в Латвии, как он учит латышский язык и что думает о своем последнем фильме.
- У вас была блестящая карьера в России, почему решили уехать?
- Это было решение, связанное с тем, что моей России больше не стало в тот момент, когда она начала войну против Украины.
- Тяжело ли было адаптироваться к жизни в Латвии?
- Не знаю. Мне кажется, что по сравнению с миллионом или сотнями тысяч других людей, с которыми я разделяю сейчас эту судьбу, не так и тяжело. Наверное, скорее нет, не тяжело.
- Что вам здесь понравилось, а что не очень?
- Мне очень нравится погода, пейзажи, ритм жизни, архитектура. Мне нравится людское спокойствие. А что не очень понравилось... Мне не нравится, что люди уезжают из Латвии. Вот от этого мне очень грустно и очень жаль. Это культурное пространство, это историческое пространство, эта страна еще такая молодая, это сообщество людей. С такой интересной и сложной историей и культурой. Оно заслуживает лучшего отношения к самому себе, что ли.
И, конечно, мне не нравится, что есть такой раскол в обществе. Но он, наверное, исторически неизбежен. Очень жаль, что он есть. И я надеюсь, что, может быть, я буду одной из многих других причин, благодаря которым этот раскол, эта дистанция сократится.
- Вы изучаете латышский язык. Тяжело ли он вам дается?
- Нет, сам по себе язык, мне кажется, не сложен для изучения, потому что он достаточно близок все-таки русскому языку, несмотря на то, что кажется как будто бы совсем другим. Но, тем не менее, это индоевропейская группа языков, много общих слов и грамматические правила. Вернее, не грамматические, а правила падежей, падежные нормы достаточно похожие.
Самое сложное в изучении любого языка – это найти время и делать это регулярно. Если находишь в себе дисциплину, и целеустремленность делать это каждый день, то это несложно.
- Вы уже пытаетесь с кем-либо говорить по-латышски или до этого еще далеко?
- И пытаюсь, и говорю, уже на уровне А1 знаю язык хорошо, даже может быть и на А2 заползаю. Говорю, но так, чтобы поддержать разговор в долгую, пока нет. Но я работаю над этим. Понимаю лучше, чем говорю. Понимаю уже достаточно много.
- Недавно вы снялись в фильме про латвийскую баскетбольную команду ТТТ. Трудно было влиться в латышский коллектив?
- Да нет, вы знаете, искусство, оно удивительным образом обладает свойством объединять людей. За это мы его и любим. Во времена, когда такие сильные центробежные процессы, и мир как будто бы разрывается на куски, искусство, наоборот, еще более становится объединяющим фактором.
Искусство - у него свой язык. Язык образа, язык формы, язык чувства. Язык универсальный, человеческий язык. Ну, а вербально мы объяснялись на английском. Все прекрасно говорят на английском. И если нужно было объяснить какие-то подробности и детали, то режиссер переходил со мной на русский язык. Но, понимаете, я не вижу в этом проблемы, потому что язык-то это просто инструмент. Язык не виноват.
Знать еще какой-нибудь язык, кроме своего родного, лучше два, лучше три, тем более такой богатый и сложный, как русский, или английский, или латышский, это только обогащает любого человека. Так что мы общались на всех языках, на каких могли, и даже вопроса не поднималось такого. Ну а в процессе работы всегда сближаешься с какими-то людьми. Вы становитесь просто добрыми знакомыми, товарищами, а с кем-то даже друзьями.
Поэтому в любом фильме коллектив, в любом творческом проекте коллектив он не национальный, он все-таки человеческий в первую очередь. И искусство ярче всего демонстрирует нам, как на самом деле люди могут объединяться, не только воевать и сопротивляться, и разъединяться, но и объединяться.
- Чтобы вы могли бы сказать зрителю о фильме «В сетке. Рождение легенды ТТТ»? Почему его стоит посмотреть?
Ой, мне сложно отвечать на этот вопрос, особенно до того, как я сам посмотрел фильм. Я тут должен сказать какие-то маркетинговые слова, какие-то завлекательные. Или что-нибудь такое, что его стоит посмотреть, потому что там снимался я. Не знаю, почему стоит смотреть кино. Возможно потому, что оно перенесет вас в те времена, в которых, мне кажется, интересно побывать. И посмотреть хотя бы в таком вот, конечно, сильном преломлении и искажении, и художественной интерпретации. Заглянуть в собственное прошлое. Мне кажется, это очень-очень интересно. Знаете, кино – это сны, которые можно пересматривать. И мне кажется, что это хороший сон.
- Как вы проводите время вне работы? У вас есть хобби? Любимое занятие?
- Вне работы я тоже работаю. Всегда работаю над собой. Вот, любимое занятие у меня – работа над собой.
- Мечтаете ли однажды вернуться в Россию? Или это уже невозможно?
- Never say never, но сегодня я об этом не думаю.