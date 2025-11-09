Живущий в Риге российский актер Артур Смольянинов рассказал, что ему нравится в Латвии, а что - не очень

- Недавно вы снялись в фильме про латвийскую баскетбольную команду ТТТ. Трудно было влиться в латышский коллектив?

- Да нет, вы знаете, искусство, оно удивительным образом обладает свойством объединять людей. За это мы его и любим. Во времена, когда такие сильные центробежные процессы, и мир как будто бы разрывается на куски, искусство, наоборот, еще более становится объединяющим фактором.

Искусство - у него свой язык. Язык образа, язык формы, язык чувства. Язык универсальный, человеческий язык. Ну, а вербально мы объяснялись на английском. Все прекрасно говорят на английском. И если нужно было объяснить какие-то подробности и детали, то режиссер переходил со мной на русский язык. Но, понимаете, я не вижу в этом проблемы, потому что язык-то это просто инструмент. Язык не виноват.

Знать еще какой-нибудь язык, кроме своего родного, лучше два, лучше три, тем более такой богатый и сложный, как русский, или английский, или латышский, это только обогащает любого человека. Так что мы общались на всех языках, на каких могли, и даже вопроса не поднималось такого. Ну а в процессе работы всегда сближаешься с какими-то людьми. Вы становитесь просто добрыми знакомыми, товарищами, а с кем-то даже друзьями.

Поэтому в любом фильме коллектив, в любом творческом проекте коллектив он не национальный, он все-таки человеческий в первую очередь. И искусство ярче всего демонстрирует нам, как на самом деле люди могут объединяться, не только воевать и сопротивляться, и разъединяться, но и объединяться.